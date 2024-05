Britney Spears vuelve a causar revuelo al aparecer sin ropa en redes sociales

Britney Spears está dando de qué hablar nuevamente en las redes sociales con un polémico video. La cantante apareció sin ropa en su más reciente publicación en Instagram.

Se trata de un metraje en el que la intérprete de 'Oops¡ I Did It Again' está en la playa, acostada a la orilla del mar. El único accesorio que tiene la cantante son unas gafas de sol, mientras alguien la graba jugando con el agua.

El video rápidamente acumuló más de 18 millones de vistas, así como más de 400 mil 'me gusta'. En la publicación no hay comentarios porque la artista desactivó esta opción; sin embargo, los internautas han trasladado el debate sobre lo que sucede con la cantante a otras plataformas.

El videoclip se compartió en el perfil del programa de entretenimiento 'El gordo y la flaca' en donde los usuarios de la red social comenzaron a opinar sobre el comportamiento de la 'princesa del pop'. Principalmente, las personas lamentan que la artista haga este tipo de videos.

"Por eso le quitaron sus hijos, ella no puede estar bien de la cabeza", "A ella le dañaron su vida, qué pesar", "Qué triste ver esto, una mujer que lo tuvo todo", "Ella ocupa una intervención de nuestro señor Jesucristo", "Pero si es lo que se ve todos los días en las redes sociales", se lee en los comentarios.

Laura Bozzo reaccionó al video de Britney Spears

Dentro de los comentarios que destacaron sobre el video de Britney Spears en la playa está el de la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo. La famosa anfitriona de 'Laura en América' expresó su dolor por ver a la cantante de 42 años en ese estado.

"Me parte el corazón ver cómo ha terminado una gran artista y que su familia no haga nada por ayudarla. Lucraron de ella, la explotaron, le robaron y ahora, ¿¿qué esperan?? 😩sus hijos y el mantenido del marido ni se ocupan de ella, que triste", escribió Bozzo en la red social.

