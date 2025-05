Lady Tabares, 'La vendedora de rosas', atraviesa dolorosa pérdida: "No sé por qué te dejé sola"

Lady Tabares es una reconocida y querida figura pública colombiana. Conquistó el corazón de los colombianos al protagonizar la película 'La vendedora de rosas', en la que se narró su propia historia de vida, y con el paso de los años se convirtió en empresaria y escritora, aunque también estuvo una temporada en prisión. Ahora la mujer de 42 años ha vuelto a tomar relevancia para el público colombiano y en sus redes sociales recibe mensajes de apoyo tras sufrir una dolorosa pérdida.

Lady Tabares está desconsolada por la muerte de su mascota

A través de sus redes sociales, la famosa 'vendedora de rosas' anunció a sus seguidores que tenía el "corazón destruido". Según contó, al regresar a su casa, después de unos meses participando de un reality del país, se encontró con la triste noticia de que una de sus mascotas había fallecido en medio de su ausencia. Manchas, la gata mayor de la escritora, no alcanzó a esperar para su reencuentro.

Tabares ha expresado en muchas ocasiones -incluso con lágrimas en los ojos- que sus gatos son los seres más importantes para ella, ya que ha forjado con ellos un vínculo mucho más grande que el que podría alcanzar con un ser humano. Tomar la decisión de abandonar su casa por algunos meses para participar de ese proyecto no fue fácil, principalmente pensando en sus mascotas, pero lo hizo pensando en ofrecerles siempre lo mejor. Ahora la famosa enfrenta un duro luto.

Lady Tabares reveló que Manchas estuvo a su lado durante 19 años, llenando vacíos de su vida y acompañándola en las alegrías y tristezas. Aseguró que regresar a la realidad de la vida cotidiana tras abandonar el reality en el que estaba y encontrarse con esto la tiene bastante afectada. "La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación pues al momento de partir la besé y justo le dije, con llanto en los ojos,: 'Mi viejita, espérame, perdóname, no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida'".

Aunque no reveló detalles sobre lo que le pasó a la gata, es claro que la mascota tenía bastantes años de vida. La escritora reconoció que siente algo de arrepentimiento por haberla dejado sola, pues el día que se despidieron tuvo un mal presentimiento. "No sé por qué te dejé sola si mi corazón sintió ese algo que solo una verdadera despedida causa", resaltó.

Seguidores de la famosa de 42 años reaccionan a su publicación enviándole mensajes de apoyo y fuerza en este difícil momento que atraviesa. "Lamento mucho tu pérdida Lady. Permítete sentir ese dolor y transmutar a través de él, todas las enseñanzas que te dejó tu hermosa mascota"; "Es un angelito más en el cielo cuidándote"; "Lo siento mucho Lady, es difícil perder a una mascota, entiendo tu dolor"; "Mi más sentido pésame Lady, permite sentir porque es parte de tu familia, sé nota el amor tan inmenso que tuviste por ella", le escriben.

Lady Tabares mostró cómo sus mascotas la apoyan en este momento - Fotos: @ladylavendedoraderosas

Por su parte, en sus historias de Instagram ha mostrado cómo está atravesando este duelo tan doloroso para ella. Afortunadamente, tiene con ella a sus otros tres gatos, quienes no se despegan de ella ni un momento al verla triste. "19 años de mi vida, cuidando de mi, no quiso que me quitara la vida para quedarse para siempre y por siempre en mi alma", escribió la famosa y mostró a sus otras mascotas acompañándola en todo momento.

Jack, Kataleya y Pili (un macho y dos hembras) son los gatos que acompañan a Lady Tabares tras la muerte de su querida Manchas, la primera mascota que llegó a su vida en un momento de dificultad. Los tres animales, según mostró la misma actriz, han sido su refugio en estos días en los que regresó a su casa y se encontró con el puesto vacío de una de sus mascotas. La muerte de una mascota sin duda es un dolor que muchas personas pueden entender, cuando estos seres se convierten en parte de la familia.

