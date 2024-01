Las series que marcaron el 2023: grandes finales, nuevas historias y la nostalgia de los años 80

En 2023, los servicios de streaming sacaron lo mejor de sus contenidos con la intención de atraer más y nuevos suscriptores. A pocos días de terminar el año, estas fueron las series que más se destacaron en las diferentes plataformas.



The Last Of Us, basada en un exitoso videojuego, se convirtió en una de las series más comentadas del año. Se trata de una historia postapocalíptica en la que los televidentes acompañan a dos solitarios personajes en un viaje plagado de peligros y extrañas criaturas.

También en la plataforma de HBO Max, la cuarta temporada de la serie Succession no solo marcó el final de la aclamada producción sobre una poderosa familia, dueña de un conglomerado de empresas gracias a una lucha que no siempre es limpia, sino que con su brillante historia y guion logró estar nominada a nueve Globos de Oro.

De hecho, en la edición de estos importantes premios para la industria del cine, Succession se enfrentará en algunas categorías a The Crown, la cual también llegó al final de la historia con su sexta temporada, convirtiéndose en una de las joyas de Netflix.



Y es que el año 2023 fue un año de finales, porque la llegada de la tercera temporada de la comedia Ted Lasso, de la plataforma de Apple TV, también fue el final par la historia del entrenador de fútbol que enseñaba más de la vida que del deporte.

En la misma Apple TV, el drama televisivo The Morning Show, en el que participa Jennifer Aniston, siempre estuvo a la par con la actualidad que se enfrentó este año, como la inminente llegada de un magnate de las redes sociales, la carrera por el turismo espacial y la guerra por las plataformas.

Publicidad

Por otro lado estuvo Nada, una de las mejores series del año en Star+, en la que el estupendo Robert De Niro dio vida al insuperable Luis Brandoni, un crítico gastronómico al que la vida le da un vuelco cuando pierde a su fiel asistente. En total fueron seis episodios de absoluta genialidad.



En Disney Plus presentaron Ashoka, una miniserie de ocho capítulos que transcurre en una galaxia muy lejana. Rosario Dawson fue la encargada de protagonizar una de las mejores series del universo de Star Wars.

Además, dos series colombianas marcaron tendencia en las plataformas. En ambos casos, casualmente, son historias que implican un viaje en el tiempo, con la nostalgia del pasado y una visión desde el futuro, narradas en primera persona.

La primera vez, en Netflix, aborda el mundo de los adolescentes de los años 80 y su primer enamoramiento en la época del colegio. Mientras que Los Billis, en Prime Video, está inspirada en la historia de una famosa pandilla bogotana de la misma década que causó terror en la capital de Colombia.