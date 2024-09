Laura Acuña vive angustiosa situación con un fan obsesionado: "Me produce miedo"

La presentadora Laura Acuña fue la más reciente invitada al podcast 'Camino al éxito', del cantante Yeison Jiménez. En medio de la conversación, reveló que vive una situación que la hace temer por su seguridad.

Durante la charla entre la presentadora y el cantante, este último le preguntó a la famosa si, en alguna ocasión, ha tenido problemas con fanáticos obsesionados. Acuña respondió afirmativamente y aseguró que en la actualidad le está pasando con un supuesto admirador.

¿Qué le está pasando a Laura Acuña?

"Va a todos los sitios. Donde yo ponga en Instagram que voy a estar, ese personaje llega allá", detalló la presentadora bumanguesa. Aseguró que desde hace algunos meses se percató de la situación y ahora toma precauciones.

"Eso genera miedo", resaltó Yeison Jiménez al escuchar a la presentadora. Laura Acuña, por su parte, detalló que ella no es una persona que suela tener estrés o temor, pero con esta situación, "este ser humano me produce miedo, literal, yo no le tengo confianza".

La mujer de 42 años resaltó que cuando está en algún lugar público y se percata de la presencia del hombre, "es como si me apagaran un botón en la cabeza. Yo ya empiezo a pensar: '¿por dónde salgo ahora, por dónde me voy, qué hago?'. Me descuadra la vida".

Jiménez preguntó a la presentadora si tenía más detalles del hombre, pero ella solo apuntó a decir que "es un tipo joven". También aseguró que, a su parecer, esta persona no es estable mentalmente. "Siento que no está bien completamente, no está bien. Me produce una cosa fea que no me produce nadie".

Para finalizar la conversación, el cantante de música popular tomó la mano de Laura Acuña y expresó ante las cámaras: "No se metan con Laura".

No es la primera situación riesgosa con fans que vive Laura Acuña

En el espacio de Yeison Jiménez, Laura Acuña también contó que vivió una situación similar hace algunos años, pero con una mujer.

"No era famosa, era una fan, una niña que estaba enamorada, pero mal", narró. Según la bumanguesa, esta mujer se presentaba al canal en el que trabajaba por ese entonces como una fanática de ella y le llevaba detalles. En un principio pareció algo inocente y sin malas intenciones.

Sin embargo, la presencia de esa mujer empezó a ser más constante en el lugar de trabajo de Acuña y "me esperaba en la puerta, se ponía brava si no me llamaban y la situación se puso tensionante. Tuvimos que poner seguridad para mí. Armaba escándalos en la puerta si yo no salía y le recibía las cosas".