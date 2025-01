Lele Pons revela "lo que nadie sabe" de Shakira y lo mejor de su amistad

Desde que Shakira llegó a Miami, en 2022, tras su separación de Gerard Piqué, una nueva amiga apareció en la vida de la colombiana. Se trata de Lele Pons, una influenciadora venezolana que es vecina de la barranquillera y que ha colaborado con ella en publicaciones y en el video musical de Soltera .

Pons, que se ha dado a conocer en redes sociales por sus conexiones con famosos y creatividad, llegó a Shakira en el momento en el que la colombiana empezaba a promocionar su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran. Desde entonces, ambas mujeres han demostrado que construyeron una gran amistad.

(Lea también: Shakira celebrará su cumpleaños con presentación en los Grammy 2025 )

¿Qué dijo Lele Pons sobre Shakira?

Recientemente, Lele Pons estuvo en un evento público y respondió algunas preguntas a E! Now Latino sobre su amistad con Shakira. La influenciadora señaló que la barranquillera ha sido su ídolo desde que ella era una niña, motivo por el que conocerla ha sido una experiencia casi irreal.

Shakira tuvo gran éxito mundial con la canción Hips Don't Lie en 2005 - Foto: @shakira

Publicidad

"Fue una experiencia increíble que no me la puedo creer todavía", aseguró Pons y agregó que "logré el sueño que yo quería más en la vida que era conocer, punto, a ¡Shakira!'".

Sin embargo, Lele Pons no solo cumplió el sueño de conocer a Shakira, sino que se convirtió en su gran amiga. "Ser como, no sé, íntima, que ella me conozca como me conoce a mí ahora. No sé cómo explicarlo, es como algo que no lo creo", aseguró la creadora de contenido.

Publicidad

En medio de la conversación le preguntaron a la venezolana si en este tiempo de amistad ha logrado conocer algo de la barranquillera que las personas no conocen. Efectivamente, la creadora de contenido reveló que hay algo que muchas personas desconocen de Shakira.

"Yo creo que todo el mundo sabe que es humilde, pero lo que no saben que es ella es muy cómica, she's hilarious. Es muy linda, es la persona más natural que yo he conocido", contó.

(Lea también: Piqué ahora vive en Miami, cerca de sus hijos y Shakira: ¿qué pasa con Clara Chía? )

Por otro lado, Lele Pons señaló que esta experiencia con Shakira la ha llevado a darse cuenta de que "Dios es muy grande y Dios te escucha y te da lo que te mereces. Yo creo que todo el mundo se merece un de chance de estar con su ídolo, de conocer a su ídolo".

Publicidad

Se espera que próximamente Lele Pons y Shakira nuevamente sorprendan con una gran celebración por el cumpleaños de la barranquillera que es el próximo domingo 2 de febrero.