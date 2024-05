Let it be, documental de los Beatles, es rescatado: revive sus últimos momentos juntos

'Let It Be' se estrenó hace 54 años, en mayo de 1970, cuando recién se anunciaba la disolución del emblemático grupo británico The Beatles. El largometraje fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg y recoge los ensayos y grabación del último álbum publicado por la banda.

Ahora, esta importante pieza audiovisual vuelve al circuito comercial internacional y ya puede verse en Disney+. A lo largo de esta grabación, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dan su última presentación en vivo juntos y, además, reciben un premio Grammy por su disco, así como un Oscar por una canción homónima.

En ese último álbum, la intención de McCartney era que el grupo regresara a su esencia rockera y que las cámaras de Lindsay-Hogg registraran la magia de los cuatro. Sin embargo, cuando el cuarteto de Liverpool se encerró en el estudio para crear este disco, las cámaras no solo registraron sus talentos, también los momentos de tensión que anticiparon el final de la banda.

Tras 54 años, el material vuelve a estar disponible en streaming y la recuperación fue posible gracias a Peter Jackson, quien dirigió la remasterización tras haber estrenado en 2021 su serie 'The Beatles: Get Back', la cual contó con tres episodios narrados a partir de casi 60 horas del metraje filmado para el documental de Lindsay-Hogg y que fue descartado.

El reestreno de 'Let it be' se produce en un momento de recuperación de material de la banda gracias a la inteligencia artificial. Jackson utilizó estas nuevas tecnologías tanto en su serie como en esta reedición del filme de Lindsay-Hogg y también se usó IA para recuperar la canción 'Now and then'.

La película original había quedado en el olvido por expreso deseo de la banda que, hasta la aparición de Jackson, impidió cualquier reestreno o reedición. Ninguno de ellos asistió al estreno en cines en 1970 y tampoco se molestaron en ir a recoger el Oscar a la mejor banda sonora que recibió.

La película deja claro que es McCartney quien lleva la voz cantante, muestra la famosa disputa con George Harrison sobre los riffs de guitarra de 'Two of us', que el segundo resuelve con un "haré lo que tú quieras Paul" o una conversación con Lennon en la que McCartney expresa su malestar por las reticencias de Harrison a grabar sus directos.

También aparece Yoko Ono, literalmente pegada en los ensayos a un Lennon taciturno o bailando con él en otro momento mientras suena 'I me mine'.

La primera parte, rodada en los estudios Twickenham, recoge momentos como el de Ringo y George haciendo arreglos para 'Octopus Garden' o Paul dando indicaciones a Lennon sobre la guitarra en 'I've got a feeling'. La segunda, rodada en el edificio de su discográfica en Londres, Apple Corps, culmina con el famoso concierto de la azotea, que acabó siendo su última actuación en directo.