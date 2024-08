¿Lina Tejeiro reaccionó llorando al junte entre Andy Rivera y Juan Duque?

Andy Rivera y Juan Duque revolucionaron en las últimas horas las redes sociales al presentar su colaboración musical 'Ni con él, ni conmigo', una canción que los internautas han identificado como un claro mensaje a su expareja Lina Tejeiro. Por su parte, la actriz apareció en sus redes sociales llorando.

¿Por qué llora Lina Tejeiro?

Tras el lanzamiento de la canción entre sus exparejas, Lina Tejeiro se convirtió en tendencia en redes sociales, donde sus seguidores la mencionan y relacionan con el tema musical de los dos artistas. Entonces, ella decidió pronunciarse.

"He visto sus comentarios, he visto las páginas, he visto lo que me mandan, he visto todo", dijo la actriz colombiana, quien actualmente trabaja en su primer protagónico en el Canal Caracol, mientras se veía claramente afectada y con los ojos con lágrimas.

Lina Tejeiro agregó que "llega un punto en el que uno dice: 'Marica, ya'. Porque es increíble". Sin embargo, aseguró que había algo que le parecía más difícil de creer y es que "después de todo lo que he llorado y mi rímel no se corre, porque es un rímel que no se corre, que sí dura y que no te hará llorar". Al final, con risas, hizo promoción a su máscara de pestañas Coraje by Lina Tejeiro.

"Así es Lina, impulsa tu empresa con la sed de chisme", "Ella sí sabe facturar", "Actriz tenía que ser", "Ella es la mejor", se lee en las reacciones de los internautas a la supuesta reacción de Lina Tejeiro a la canción de sus exnovios.

¿Qué dice la canción de Juan Duque y Andy Rivera?

"No me conviene, de ese tema no se puede hablar. Solo tres sabemos la verdad pero nadie se imagina", empiezan cantando los dos artistas urbanos, y en otra parte de la canción señalan que "pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo".

