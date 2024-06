Lorelei Tarón revela que su relación con Falcao García no era bien vista en Argentina

La llegada del futbolista colombiano Radamel Falcao García al equipo bogotano Millonarios ha llenado de alegría a sus seguidores e hinchas. El samario regresará a Colombia acompañado de su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos.

Lorelei Tarón revela detalles del inicio de su relación con Falcao

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón se conocieron en Argentina en 2006, consolidaron rápidamente su relación amorosa y un año después se casaron.

Sin embargo, no fue tan fácil en un inicio construir una relación; especialmente por las críticas que recibieron.

En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Sara Bello, la modelo y cantante argentina reveló que "nos conocimos en la iglesia a la que asistíamos. Cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba".

Cabe mencionar que Lorelei Tarón es una fiel creyente cristiana, por lo que gran parte de su música la dedicó a su religión.

Además de que no había interés, Lorelei Tarón señaló que en ese entonces pensaba mal de los futbolistas: "En Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores, sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar".

Los detalles y personalidad de Falcao conquistaron rápidamente a Lorelei Tarón, quien más de 15 años después todavía recuerda su primera cita: "Fue con unos compañeros de River, con las esposas, bueno con sus novias. Era una salida de parejas a una casa y tuvimos una cena".

La pareja, que ahora llega a Bogotá, ha construido un hogar lleno de amor junto a sus hijos Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y Heaven.

