Lorelei Tarón reveló detalles de su vida con Falcao García: "Cuido lo que es mío"

La llegada de Radamel Falcao García al fútbol colombiano ha emocionado a miles de fanáticos de este deporte por ser uno de los jugadores que ha hecho historia en la selección Colombia. La familia del delantero se trasladó junto con él a Bogotá para acompañarlo en una nueva etapa deportiva en el equipo Millonarios.

>>> También puede leer: La vida de Lorelei Tarón en Colombia: ¿qué proyectos vienen para la esposa de Falcao?

La vida para Lorelei Tarón, su esposa, y sus cinco hijos, ha cambiado varias veces por la profesión de Falcao. Se han mudado en diferentes ocasiones de ciudades e incluso de países.

Ahora, con una vida en Colombia mientras el deportista está jugando con Los Embajadores, Lorelei ha contado ciertos detalles de la relación con el futbolista y su día a día en el país.

Publicidad

La argentina fue invitada al podcast Geniales y Mayores que Yo, conducido por Vanessa de la Torre en Caracol Radio. En este espacio Tarón reveló algunos secretos de su vida personal, familiar y de cómo ha enfrentado, durante más de una década, los paparazzi al lado de su esposo.

“En mi vida nunca me imaginé un futbolista; nos fuimos enamorando y entrar en el mundo del fútbol no ha sido fácil. Venía de un ambiente muy sano, amigos cristianos. Cuando nos casamos era otra cosa totalmente diferente. Falcao empezó a crecer en su carrera y de eso tuve que aprender. Tenía 20 años”, contó Lorelei Tarón.

Publicidad

Las mujeres en la vida de Falcao García

Para la cantante ser la esposa de Falcao, un personaje famoso, no ha sido tarea fácil, sobre todo porque la exitosa carrera deportiva del jugador atrae constantemente a mujeres que quieren hacer parte de su vida.

Lorelei recordó una situación que tuvo que pasar con una seguidora de Falcao que, según ella, fue tan “atrevida” que terminó mostrándole los senos al deportista.

“Una chica le dice: ‘Me firmas acá’, mostrándole el escote. Falca me miró y dijo, ‘no te voy a firmar ahí’ y la mujer, ‘no, no, fírmame acá el pecho’”, comentó la esposa del colombiano.

Aunque Lorelei no se considera una mujer celosa o posesiva, sí manifestó que cuando una situación le incomoda se lo hace saber a su pareja.

Publicidad

“Soy celosa si veo algo. Sin motivo, no. Cuido lo que es mío. Creo que él es más celoso (…) Recién casada me sentía un poco insegura, que no era suficiente porque veía mujeres espectaculares; tuve que trabajar mucho en mí”, acotó la argentina.

La cantante dejó en claro que ha aprendido con los años a sobrellevar la fanaticada de Falcao, pero que aún ve con asombro a ciertas mujeres que hacen lo que sea con tal de llamar la atención de los jugadores.

Publicidad

“Me he encontrado con un montón de situaciones y con el pasar de los años más. Uno dice ‘wow, hay mujeres que se regalan mucho’, no sé por qué, pero pasa. Más que celos, me sorprende ver eso; no soy de las que se pone a pelear; solo me cuestionó porque no me cabe en la mente que una mujer pueda exponerse tanto así por así, pero bueno, al final cada quien con su vida”, subrayó.

>>> También puede leer: Lorelei Tarón explicó el significado de sus tatuajes: uno es de Falcao