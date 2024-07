Los 500 días de Escobar, documental de Caracol Televisión, ahora disponible en Netflix

El documental Los 500 días de Escobar está disponible a partir de este viernes, 19 de julio de 2024, en la plataforma de streaming de Netflix. Su historia se reconstruyó a través de los testimonios de los protagonistas de la persecución al narcotraficante Pablo Escobar luego de que este escapara de La Catedral.

A través de esos 77 minutos se revelan los secretos más oscuros de lo que implicó la búsqueda, por cielo y tierra, del capo más peligroso del mundo. El largometraje está dirigido por Simón Hernández y producido por Caracol Televisión.

La travesía de perseguir a Pablo Escobar, ahora en un documental

"Cuando llegamos allá, les dije a los guardias del Inpec y a los terroristas que no quería problemas, que por favor nos dejaran ingresar de forma pacífica, al ellos negarse, cuando estábamos rompiendo el candado de la cárcel, recibimos fuego del Inpec y ahí empezó un enfrentamiento bastante duro", relata en el documental el coronel (r) César de la Cruz.

Su testimonio conforma una importante parte de Los 500 días de Escobar, viviendo de primera mano la angustia de perseguir a este delincuente. "Las otras unidades de fuerzas especiales, Fuerza Aérea por un lado, la Policía por detrás. Terminamos en la cocina, donde encontramos a los dos rehenes y los logramos salvar. Y de ahí para allá empezó el periplo de saber dónde estaba Pablo Escobar".

Así mismo, se recuerda la voz del inconfundible Pablo Escobar y algunas de sus declaraciones desde su escondite. "Yo me escapé cuando el Ejército entró dando bala. Hago esta llamada porque a mí sí me interesa que no engañen a la gente y que no involucren gente que no tiene nada qué ver en estas cosas".

Se trata de un oscuro capítulo de la historia de Colombia en la que las autoridades nacionales y estadounidenses se unieron con un mismo objetivo: hacer pagar a Pablo Escobar. Para ello, se aliaron con Los Pepes, un grupo de narcotraficantes que se declaró como perseguido por el capo paisa. Una acción que solo desató la más violenta cacería por el narco durante 500 largos días.

Javier Peña, exagente de la DEA, señala que la guerra de las autoridades contra Pablo Escobar no tenía precedentes y los "llevó a usar métodos que nunca habíamos usado, por ejemplo, trabajar con enemigos". La justificación la da Ramón Zapata, exnarcotraficante, quien señaló que "la única manera de ganar una guerra de esas, irregular, era crear un ejército igual de irregular, igual de violento, igual de irreverente e irrespetuoso".

Como muchos lo saben y los libros de historia lo narran, la guerra contra Pablo Escobar terminó en la azotea de una humilde vivienda en Medellín, donde quedó el cuerpo sin vida del narcoterrorista más buscado del mundo. La noticia mundial del momento.

Testimonios de varios de los protagonistas de esta guerra e imágenes inéditas de la vida de Pablo Escobar hacen parte de esta pieza documental Los 500 días de Escobar, disponible desde este 19 de julio.

