Los detalles de la playera celebración de cumpleaños de Salomé Rodríguez: ¿asistió James?

Salomé Rodríguez, hija del jugador de fútbol colombiano James Rodríguez y la modelo Daniela Ospina, comenzó a celebrar su cumpleaños de manera anticipada con una fiesta en la playa acompañada de sus cercanos. Muchos se preguntaron por qué su padre no apareció en el evento.

Por medio de su cuenta de Instagram, Daniela Ospina compartió algunas imágenes de la fiesta de su hija, quien cumplirá 11 años el 29 de mayo de 2024. En las fotos, se ve a un grupo de niñas disfrutando de un pícnic en las playas de Miami.

La modelo, quien se encuentra radicada en Estados Unidos con su esposo, el actor Daniel Coronel, decidió adelantar la celebración de su hija para el 26 de mayo, puesto que el día real del cumpleaños la menor tendrá su graduación, por lo cual se cruzaban los eventos.

Comida, velas y una torta en forma de corazón acompañaron el festejo que enaltecía la vida de Salomé Rodríguez, quien posó feliz con su madre y su hermano Lorenzo.

"Compartir esta vida contigo ha sido la bendición más grande que Dios me ha dado, me has hecho fuerte, valiente y paciente. Me has dado poderes como madre, como mujer que sin ti no los conocería", expresó Ospina, quien hace poco se convirtió en madre nuevamente.

Salomé Rodríguez aseguró que le había encantado su fiesta de cumpleaños y ahora está escogiendo qué atuendo usará en su graduación.

"Gracias por 11 años de convertirme en la mamá más afortunada del planeta, solo quiero que sigas siendo esa niña con carácter, pero llena de valores", acotó Ospina.

Los usuarios de redes no tardaron el felicitar a la preadolescente, a quien, destacaron, han visto crecer ante sus ojos.

"Querida Salomé, qué grato ha sido verte crecer, sé que no nos conoces, pero el amor es una creación y, saber que eres una niña hermosa, inteligente, noble y capaz, me ha enseñado a verte con ojos de amor", comentó uno de sus seguidores de Instagram.

