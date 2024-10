‘Los niños perdidos’, basada en la historia de los hermanitos Mucutuy, llega a Netflix

La historia de los hermanitos Mucutuy, quienes duraron 40 días en la selva tras la caída de su aeronave, conmovió a todo el país. Estos cuatro niños, (Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin) se convirtieron en un símbolo de esperanza. En este episodio de sus vidas se basó el documental de Netflix ‘Los niños perdidos’.

Esta producción de Grain Media, en colaboración con Caracol Televisión, Imagine Documentaries, Teletigre y One Day’s Walk, se estrenará el próximo 14 de noviembre.

El documental es dirigido por el ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel (Los cascos blancos, Virunga), junto al colombiano Jorge Durán y el británico Lali Houghton.

¿De qué trata ‘Los niños perdidos’?

La cinta relata la sorprendente historia de supervivencia de los hermanos Mucutuy y de su heroico rescate.

La producción narra en detalle la búsqueda de cuatro niños indígenas, de 13, 9, 4 años y 11 meses, que se ven obligados a sobrevivir 40 días en la selva colombiana tras un trágico accidente aéreo que cobró la vida de su madre y de los demás adultos a bordo.

El documental presenta testimonios de primera mano y material de archivo de quienes arriesgaron sus vidas para buscarlos, entre ellos el Ejército Nacional de Colombia, rescatistas indígenas voluntarios y familiares de los niños.

Esta extraordinaria y dramática historia celebra el esfuerzo humano, el trabajo en equipo y el conocimiento indígena, desentrañando los misterios de la selva amazónica.

Orlando von Einsiedel manifestó: “Siempre es crucial tratar las historias que involucran tragedias humanas dolorosas con el profundo respeto y la sensibilidad que merecen. Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humana, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temor para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños”.

