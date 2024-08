Mamá de Los Patojos habría dejado carta de despedida: ¿qué dice su familia?

La muerte de Yenny Ariza, integrante de Los Patojos, creadores de contenido colombianos, tiene conmocionados a sus familiares y seguidores. Entre los últimos detalles que se han conocido sobre el caso, la mujer de 45 años habría escrito una carta antes de ser hallada sin vida en su casa.

¿Cómo encontraron a la mamá de Los Patojos en su casa?

Según un informe del CTI de la Fiscalía, el cuerpo de Ariza fue hallado por Florentino Ariza, su padre. La mujer estaba sola en su casa y, cuando su papá llegó a visitarla, se encontró con una terrible escena.

Yenny Ariza, ya sin vida, estaba suspendida de viga de su casa, ubicada en el municipio Jesús María, en Santander. Aunque su padre intentó auxiliarla, ella ya no tenía signos vitales y al sitio llegaron su esposo y vecinos para ayudar a bajarla.

"En su intento por auxiliarla la suelta del elemento al que estaba atada del cuello, quedando sobre el piso dentro de la vivienda", informó en un primer momento la Policía de Santander. Luego, el CTI de la Fiscalía hizo presencia en el lugar para el levantamiento del cuerpo y empezar la respectiva investigación.

Detallaron que, además del cuerpo, en la finca "se encuentra un cuaderno el cual la persona fallecida informa que va a cometer este hecho y se despide y solicita excusas".

Los Patojos no creen que su mamá se haya quitado la vida

Aunque con este primer hallazgo se podría intuir que Yenny Ariza, de Los Patojos, se quitó la vida, sus familiares no le dan crédito a esta hipótesis y piden a las autoridades ayuda.

En diálogo con Blu Radio, Andrés Ortiz, su hijo mayor, señaló que "todo es materia de investigación, tengo una corazonada de que algo pasó, tenemos que investigar, algo tenemos que hacer, no se puede quedar así".

Recalcó que "estábamos bien, el día anterior estuvimos grabando, la noche del domingo me escribió y me preguntó '¿cuándo volvemos a grabar?', le dije que mañana [el lunes] no podía, que el martes y me dijo: 'llegue temprano, les tengo el desayuno y madrugamos a grabar'".

