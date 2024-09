Mara Cifuentes se arrepiente de su feminización facial: ¿por qué salió mal?

La modelo trans colombiana Mara Cifuentes habló abiertamente en sus redes sociales sobre las consecuencias que enfrenta tras someterse a una feminización facial. La mujer también explicó por qué no puede solucionar el problema con el que quedó tras la cirugía.

¿Qué le pasó a Mara Cifuentes?

Meses atrás la modelo anunció que se sometería a una feminización facial, un procedimiento que pretendía minimizar y hacer más delicados unos rasgos de su cara; sin embargo, tras la cirugía, no obtuvo los mejores resultados.

"Mi cara era perfecta para mi gusto", escribió Mara Cifuentes en sus historias de Instagram y reveló que "solo por querer quitarme un poquito de volumen de la frente, terminé con una órbita más abierta que la otra y la ceja cambió completamente su forma".

La famosa añadió unas fotos en las que muestra el antes y después de la cirugía. Se puede ver que, en efecto, uno de sus ojos se ve más abierto que el otro y que una de sus cejas está más arriba que la otra.

"Esto me pasa por irme a operar por publicidad a Bucaramanga", reconoció la modelo que pasó por La Agencia, batalla de modelos, de Caracol Televisión.

Mara Cifuentes agregó que, aunque esto no ha afectado su trabajo como modelo, sí le causó problemas con su autoestima. "El registro cambió mucho y la parte recta de mis cejas que quería conservar se fue. Me gustaba mucho lo que tenía y apenas lo estoy asimilando, pero ver las fotos de antes me rompe el corazón".

En sus publicaciones Mara resaltó que tiene "un profundo arrepentimiento" tras realizarse la intervención, pues "no me gustó el resultado". Además, que la situación se está robando su paz mental porque "la mayoría del tiempo me la paso pensando en eso y ya fue hace casi un año".

¿Por qué Mara Cifuentes no puede arreglar el resultado de su cirugía?

En medio de su desahogo con sus seguidores, Mara Cifuentes les pidió consejos para "superar una mala decisión". En medio de eso, uno de los internautas le cuestionó a la modelo si no ha encontrado algún procedimiento para solucionar el problema.

La modelo reveló que, aunque ha buscado solución, los médicos le han dicho que no es posible. "Ya pregunté y cómo está tan cerca del ojo se puede migrar como para adentro del ojo y salir mal, entonces no lo hacen por eso".