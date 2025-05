Maren García, viuda de Omar Geles, reveló conmovedora carta que le dejó el cantante

Se cumplió un año de la inesperada muerte del cantante y compositor vallenato Omar Geles, quien dejó a los colombianos un legado musical de más de 100 canciones que marcaron a miles de personas. Sin embargo, las letras más importantes de Geles aún no han sido publicadas, pues permanecen guardadas en los archivos de Maren García su esposa, a quien constantemente le escribía cartas en las que plasmaba su amor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A un año de la muerte del artista, el 21 de mayo, la viuda del cantante decidió compartir con sus seguidores una de esas cartas inéditas que, en momentos de inspiración, él le escribía en su celular o en algún papel. Algunas de ellas llegaban a convertirse en canciones, pero muchas se quedaron como algo muy íntimo que guardaban para los dos. Ahora que el artista no está, ella ha decidido revelar algunos de esos detalles secretos de su matrimonio.

La carta que Omar Geles le escribió a Maren García

"Carta a mi esposa: Amor, quiero que leas esta carta sin predisposición porque lo hago con respeto y mucho amor por dos razones. La primera, es porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero siendo felices los dos. La segunda es por si acaso no podemos lograrlo, al menos te pueda servir para que seas feliz el resto de tu vida estés con quién estés. Eso quiero para ti porque si eres feliz, mis hijos también lo serán", escribió el cantante vallenato.

Publicidad

En el video compartido por Maren García se puede ver que la carta la escribió Omar Geles el 21 de enero de 2023, más de un año antes de su muerte, pero sus palabras de alguna manera le indicaban a su esposa lo que deseaba para ella y sus hijos en caso de que él llegara a faltarles en algún momento. "Todo lo que no pasa es para bien, si tenemos eso, tenemos la felicidad porque no habrá nada que te derrumbe ni te haga enfadar".

Maren García también le dedicó mensaje a Omar Geles a un año de su muerte

Maren García demostró que las palabras bonitas y dedicatorias no solo estaban dirigidas a ella, sino que en su relación con Omar Geles ella también tenía estos detalles con el cantante. En la publicación demostró su habilidad para escribir y le dedicó unas conmovedoras palabras a su esposo, recordándole lo mucho que los sigue queriendo y la manera en la que impactó en su vida.

Publicidad

"Esposito, un año sin ti. Impresionante… hasta yo misma me sorprendo de cómo he podido vivir sin ti. Me desesperaba cuando tus giras eran largas, y para no sufrir, simplemente te decía: 'Llévame contigo, no puedo estar sin ti'. Hoy ya no puedo decir eso. Hoy solo puedo verte en mis sueños… O me desespero preguntándole a mis hijos si soñaron contigo. Y es inevitable no preguntarles: '¿Salí yo en el sueño?'", escribió.

Maren García fue la segunda esposa de Omar Geles. La pareja se casó en febrero de 2021 y a lo largo de su matrimonio tuvieron tres hijos: José Juan, José Mario e Isabella Geles García. La empresaria resaltó que quedaron "muchos sueños por cumplir" juntos, tal y como él expresaba en su carta deseando estar con ella toda la vida, pero yéndose a los 57 años. "Te prometo que cuidaré de tus hijos. Prometo luchar para que sean niños felices, que crezcan con Jesús en el corazón, como tú siempre nos enseñaste. Y que te recuerden, como sé que lo harán, porque eres inolvidable… Y todo lo que sembraste en ellos, sé que florecerá. Te extrañamos siempre", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARCOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co