Maren García, viuda de Omar Geles, reveló que perdió dos hijos del compositor: "Fue durísimo"

Tras seis meses de la muerte del compositor vallenato Omar Geles , su esposa Maren García dio una entrevista en la que relató detalles de su historia de amor y los retos que atravesaron juntos. Entre ellos, contó que perdieron un bebé.

¿Cómo inició el amor entre Omar Geles y Maren García?

En una conversación en el programa De cara con Andrea Arroyave, Maren García detalló que su amor con Omar Geles inició cuando se conocieron por completa casualidad en un local en Valledupar. Sin embargo, las familias de ambas partes no estaban de acuerdo.

Reveló que Geles le llevaba varios años, lo que causó problemas entre ellos. "La familia de Omar tampoco me quería tanto, porque yo era una niña muy joven", contó. Aunque su mamá intentó alejarla del cantante enviándola a estudiar a Bogotá y de vacaciones a Venezuela, ella reveló que se veían a escondidas.

En uno de esos encuentros secretos entre los dos, la mamá de Maren García la descubrió y decidió echarla de la casa. "Mi mamá me echó, pero me hizo un favor porque yo quería estar con él. Fueron días duros, pero también muy lindos, yo estaba viviendo con el amor de mi vida, yo no me la creía".

Maren García perdió bebé de Omar Geles

"Nos teníamos el uno al otro y nuestro amor era puro y sincero”, afirmó Maren García - Instagram @maren.garcia

En sus primeros meses juntos, Maren García y Omar Geles vivieron en la casa de Doña Hilda Suárez , mamá del compositor vallenato. "En ese tiempo, en medio de eso, yo quedé embarazada, pero lo perdí", recordó la empresaria.

García detalló que alcanzó a llegar a los tres meses de gestación y sabían que "era una niña". Para ese momento, su familia y la de Omar Geles ya habían aceptado el noviazgo entre los dos y la vida que venía en camino se convertía en motivo de ilusión para todos.

Sin embargo, un grave accidente causó que Maren García perdiera ese primer hijo con el cantante Omar Geles. "Para aquellos años a mi mamá le hicieron una cirugía y se puso mal, la subieron a UCI. Yo creo que la impresión de ese momento en que me dijeron que mi mamá podía morir, en medio del desespero yo iba bajando las escaleras y pise mal un escalón y perdí la bebé".

Según el relato de la viuda de Omar Geles, este fue uno de los momentos más duros que enfrentaron a lo largo de su relación. "Yo duré un mes encerrada, sin salir, ni me asomaba, me subían la comida. Para mí fue durísimo porque yo deseaba quedar embarazada", recordó.

Todo esto ocurrió en el año 2008 y afectó tanto a la pareja que, aunque ambos deseaban mucho tener hijos, pasaron ocho años para que pudieran tener a su primer hijo. "Yo nunca me cuidaba y no quedaba embarazada", aseguró Maren García y señaló que esto causó muchos problemas en su relación.

Pero no todo fue sencillo, la mujer reveló que ese año (2016) perdió un segundo bebé de Omar Geles. Es por eso que Maren García asegura que su primogénito José Juan Geles "fue una bendición para mí porque yo lo deseaba, Omar lo deseaba, después de ocho años fue un testimonio del señor ... Seis meses antes yo había perdido otro bebé, lo perdí en enero y en agosto quedo embarazada otra vez".

Cinco meses después del nacimiento de su primer hijo, se enteró que estaba embarazada nuevamente y llegó su segundo hijo José Mario Geles. "Una gran bendición, pero al principio fue duro porque yo casi tenía 'mellos', tenía mi barriguita y a mi hijo chiquito, de brazos. Yo lloré muchísimo".

Tres años después llegó a sus vidas Isabella Geles, una inesperada sorpresa para la familia porque ella había decidido no tener más hijos. "Yo en realidad no quería, pero lo que me calmó era saber que era una niña. Él quería una niña, yo también, entonces le hice una cajita que decía: 'soy una niña, papá'. Ese día Omar lloró".

La vida sentimental le dejó a Omar Geles 7 hijos que son fruto de relaciones con diferentes compañeras - Foto tomada de Instagram.

¿Cuántos hijos tiene Omar Geles?

Maren García fue la compañera de Omar Geles hasta el momento de su fallecimiento. Fruto de su relación de varios años, que llegó al altar en 2021, llegaron a la vida de ambos José Juan, José Mario e Isabella, sus hijos.

Anteriormente, Omar Geles ya había tenido otros cuatro hijos fruto de sus relaciones con Liliana Carrillo y Claudia Fontalvo; sus otros herederos son: Daniel Geles, Stephanie Geles, José Jorge Geles y Omar Yesid Geles.

