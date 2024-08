Mari Sánchez explica por qué llevó medias de One Piece a los Juegos Olímpicos París 2024

Mari Sánchez se convirtió en la tercera deportista olímpica colombiana en entregarle al país una medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. Además de su habilidad en el levantamiento de pesas, sus medias en medio de la competencia se hicieron tendencia en redes sociales.

¿Por qué Mari Leivis Sánchez llevó medias de One Pice a los Juegos Olímpicos París 2024?

Mari Leivis Sánchez compitió en la categoría de 71 kilogramos en el levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos París 2024 y consiguió un registro total de 257 kilogramos, luego de levantar 112 kg en el arranque y 145 kg en el envión.

Desde el inicio de la competencia, llamó la atención de los internautas con sus zapatos dorados y sus medias de One Piece.

Las medias, de color blanco, tenían la imagen de Luffy, protagonista del famoso manga japonés One Piece, uno de los más vistos y con mayor cantidad de capítulos en el mundo. La curiosidad se tomó las redes sociales y a los periodistas que no dudaron en preguntarle a la colombiana por este accesorio tras recibir su medalla.

"Digamos que soy un poquito fan", expresó entre risas la pesista colombiana cuando los periodistas cuestionaron por estas medias. Mari Leivis las presumió nuevamente ante las cámaras y aseguró que, de cierta forma, los internautas tenían razón al pensar que esta fue parte de su fuerza a la hora de ir a competir.

La pesista antioqueña de 32 años señaló que ve en el personaje del manga un gran espejo de perseguir los sueños. "Él (Luffy) quiere ser el rey de los piratas, me inspira mucho a eso", señaló Sánchez.

"Una ternura Mari Leivis con sus medias de One Piece", "Ya me ilusionó Mari Leivis Sánchez y sus medias de One Piece", se lee en diferentes reacciones en redes sociales.

