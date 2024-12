Mujer se hace viral por cantar temas de Ana Gabriel en TransMilenio: "Sí hay talento"

TransMilenio no solo es el servicio de transporte más utilizado por millones de habitantes de Bogotá, también se ha convertido en el escenario de muchos artistas informales que intentan sostener a sus familias con la caridad de los pasajeros.

En las últimas horas, en redes sociales, el video de una trabajadora informal que se sube a los articulados a cantar se ha hecho viral. Su talento para interpretar diversas canciones y su energía dejaron a más de un internauta y pasajero deTransMilenio sorprendido.

Mujer sorprende con su talento en TransMilenio

A través de la red social X, antes Twitter, usuarios han compartido el video de esta mujer que, como muchos otros, se sube a los buses de TransMilenio a pedir dinero. Sin embargo, consideran que ella tiene algo especial.

Ella interpreta canciones de la cantante mexicana Ana Gabriel, en el video específicamente está interpretando su éxito musical Hechizo. Lo que sorprende y cautiva a los pasajeros es que el tono de voz de la mujer es afinado y no requiere de un micrófono para sorprender con su voz a todos los presentes.

Alguien la ha visto o la conoce ?



Tremendo talento. La queremos encontrar ayuda !!!



pic.twitter.com/DSZDMdrr0L — Juan Fraile (@JuanFraile) December 17, 2024

La mujer está de pie, mientras el bus está en movimiento, se sostiene de los tubos y con la ayuda de la pista que reproduce en su parlante, interpreta la canción ante un público que muchas veces puede ser hostil con los artistas informales.

Sabe muy bien que para muchos de los pasajeros la interacción con vendedores y artistas que se suben a los buses a pedir dinero no es totalmente de su agrado, pero ella intenta cambiar esa percepción manteniendo una sonrisa y hasta bailando en la mitad del pasillo del bus. Incluso le pide a los usuarios que levanten las manos y la ayuden con el baile, "así nos quitamos el estrés", expresó.

Su presentación fue tan agradable para los usuarios de TransMilenio que iban en ese bus que uno de ellos decidió grabarla y compartir su talento en las redes sociales. Rápidamente el clip se hizo viral y la mujer no solo cautivó con su talento a los pasajeros, sino a los internautas que aplauden su carisma y voz.

"Tiene buena voz y no es como algunos ruidos que son desesperantes. Canta divino", "Más que la voz, me encantó su sonrisa y picada de ojo", "Hagámosla famosa. Tremendo talento", "Esa mujer tiene una voz muy bonita, tiene que haber sido mariachi, corista, no puede haber pasado desapercibida", "Sí hay talento", se lee en varias de las reacciones en redes sociales.

