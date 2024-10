Murió Mitzi Gaynor, una de las últimas divas de la época dorada de musicales de Hollywood

Actriz, cantante y bailarina, Gaynor interpretó el papel principal femenino en la adaptación cinematográfica de 1958 de la sensación de Broadway de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein.

Su actuación como Nellie Forbush, una ingenua enfermera de la Marina de Estados Unidos que se enamora de un francés expatriado, dueño de una plantación en una remota isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, le valió a Gaynor una nominación al Globo de Oro.

Gaynor "falleció pacíficamente por causas naturales" este jueves 17 de octubre en Los Ángeles, indicaron sus representantes René Reyes y Shane Rosamonda en un correo electrónico a la AFP.

La banda sonora de la película, que incluía la voz de Gaynor en canciones como "I'm Gonna Wash That Man Right Outta My Hair" y "I'm in Love with a Wonderful Guy", pasó 31 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200.

Poco después de "South Pacific", Gaynor se retiró del cine, ya que los grandes musicales pasaron de moda en Hollywood .

Gaynor continuó disfrutando de un éxito considerable actuando en espectáculos de Las Vegas y en especiales de variedades televisivos ganadores de premios Emmy.

Pero se la recuerda por sus musicales cinematográficos de los años 50, entre los que también se incluyen "There's No Business Like Show Business", "Anything Goes" y "Les Girls".

¿En dónde nació Mitzi Gaynor?

Gaynor nació como Francesca Mitzi Marlene de Czanyi von Gerber en Chicago en septiembre de 1931, hija única de un director musical húngaro y una bailarina de vodevil.

Su esposo de 52 años, Jack Bean, murió en 2006.

