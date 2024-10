Liam Payne: recuento de los últimos minutos de vida del exintegrante de One Direction

Eran pasadas las 5:00 de la tarde del miércoles 16 de octubre cuando un fuerte sonido en una de las habitaciones del hotel CasaSur de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, sorprendió a los encargados y huéspedes. Minutos más tarde se confirmaría que el cantante británico Liam Payne cayó desde el balcón de su cuarto en el tercer piso y falleció.

Así fueron los últimos minutos de Liam Payne en Argentina

Según se ha conocido, minutos previos a la tragedia el número de emergencias 911 recibió una llamada desde el hotel CasaSur pidiendo ayuda para controlar a un huésped.

"Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol, cuando está consciente está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que manden a alguien, por favor, urgente porque yo no sé si corre riesgo la vida del huésped, está en una habitación que tiene balcón y estamos con temor de que haga algo", comunicó Esteban Grassi, jefe de recepción del hotel en la llamada de emergencia que quedó grabada.

Su temor se hizo realidad y el cantante de 31 años cayó desde el balcón al patio interior del hotel, una caída de aproximadamente 14 metros, revelaron las autoridades. A las 5:11 de la tarde, hora en la que llegaron los servicios de emergencia encontraron el cuerpo del hombre en el piso, las lesiones eran tan graves que no lograron reanimarlo.

¿Por qué no pudieron ayudar a Liam Payne en Argentina?

Alberto Crescenti, director del SAME, sistema de atención médica de emergencias de Buenos Aires, detalló a Noticias Caracol en vivo que Liam Payne "tenía un traumatismo muy grave en el cráneo, fractura de base de cráneo, fracturas costales, hemorragia interna, eso provocó que nosotros no pudiéramos hacer nada por él, no se pudo reanimar, estaba prácticamente muerto en el acto".

Los detalles que se han conocido luego de la tragedia de Liam Payne

Entre las 6:00 y 7:00 de la noche en Argentina se revelaron las primeras imágenes del estado en el que encontraron la habitación en la que se hospedaba el exintegrante de One Direction. Se observa en las fotos una pantalla de televisión destruida y una mesa con drogas.

¿Qué dice la autopsia?

La causa de la muerte de Liam Payne se reveló en la mañana del jueves 17 de octubre, la autopsia realizada al cuerpo del artista determinó que murió por politraumatismo, con hemorragia interna y externa. Todavía queda pendiente por conocer los resultados del examen toxicológico.

Lo que ocultaba de las redes sociales

La partida de Liam Payne, de 31 años, conmocionó a sus fanáticos a nivel mundial, especialmente luego de que tan solo unas horas antes de su muerte compartía publicaciones sobre su estadía en Argentina y cómo disfrutaba junto a su novia Kate Cassidy. La pareja estaba en el país desde el 30 de septiembre, pero ella decidió regresar a Miami dos días antes de la tragedia.

Aunque se mostraba feliz y tranquilo en sus publicaciones, según medios internacionales el cantante no reflejaba realmente sus emociones. Especialmente porque tenía problemas legales con su exnovia Maya Henry , quien pidió una orden de cese y desistimiento contra el cantante porque se sentía acosada por él.