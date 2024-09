Nodal se defiende de críticas por no publicar fotos del cumpleaños de su hija

El cantante mexicano Christian Nodal reapareció en sus historias de Instagram para pronunciarse sobre el cumpleaños de su hija Inti, esto luego de que el artista recibiera críticas por no publicar fotos de la celebración ni un mensaje dedicado a la menor.

Luego de que su expareja y madre de Inti, Cazzu, publicara videos y fotos de la celebración del primer año de su hija, hubo muchas especulaciones sobre la presencia del mexicano. Finalmente, un clip publicado por la también cantante confirmó que Nodal sí estuvo en la fiesta que se realizó en Argentina.

Es por eso que muchos reclamaron a Christian Nodal que, a diferencia de Cazzu, él decidiera no publicar nada al respecto.

¿Qué dijo Nodal sobre el cumpleaños de su hija?

"Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que está muy mal esto y lo otro", empezó diciendo Nodal en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El artista mexicano, que recientemente se casó con Ángela Aguilar, señaló que han sido muchos los malos comentarios que ha recibido por no hacer público el primer cumpleaños de su hija Inti.

Christian Nodal aseguró que "yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de los medios desde los más prestigiosos a los más bajos, influencers payasos y reales, cómo usan una imagen con mi hija para decir: 'Este cabrón no quiere pagar manutención, que jueces y negociación'. Hablan tanta mier**".

El cantante agregó que "un post, aunque sea con todo el corazón y todo el amor, se va a llenar de un montón de todo tipo de comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a todo eso? Yo no quiero eso, si la mamá lo hace está bien, pero yo no, yo no tengo estómago para eso. No entiendo por qué debería publicar fotos o videos, es una bebé".

Para finalizar, el mexicano expresó que lo que realmente es importante es que "cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares, vea que su papi siempre está ahí, siempre intenta estar con ella, que vuela 20 o 28 horas para poder compartir días con ella".