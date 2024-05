Paola Turbay revela la absurda razón que le impidió ser Miss Universo en 1992

Paola Turbay es una de las mujeres que no solo se ha ganado el corazón de los colombianos por sus destrezas actorales, también por su evidente belleza, la cual la llevó a ser señorita Colombia, en 1991, y finalista en Miss Universo, en 1992.

En una reciente entrevista, la exreina de belleza reveló cuál fue el motivo principal por el que no fue Miss Universo, pues, para muchos, ella era la favorita y la evidente ganadora.

“Cuando se acaba Miss Universo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo”, comenzó así su relato Paola Turbay.

Luego, procedió a contar que “después el presidente de Miss Universo llega a donde estamos con mis papás y yo (en el evento de clausura) y dice: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo”.

A los seis meses de aquel episodio, “viene la chaperona de Miss Universo con Miss Universo, creo, y le dijo a doña Tera, la directora del concurso: ‘Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo”.

El motivo la tomó por sorpresa, pues en medio del proceso para representar a Colombia en el importante concurso de belleza, a Paola Turbay la pasaron por “pruebas psicológicas y me hacían exámenes, me hacían preguntas, me hacían entrevistas de todo, me sacaban siempre del grupo a hacerme muchas entrevistas a ver si yo era capaz de manejar cierta presión y ciertas preguntas”.

“No podían llevarme por el mundo entero como Miss Universo a manejar ciertos temas, a llevar una bandera, fuera cual fuera la de las labores sociales que tenía Miss Universo en ese momento, si a donde fuéramos me iban a preguntar por Pablo Escobar, por el narcotráfico, entonces que no, que iba a ser una labor imposible”, puntualizó la actriz.

Pasaron los años y se sintió lista para revelar el motivo por el que no fue la reina universal. Precisó que en aquel entonces no compartió lo que sabía “porque es que si uno lo cuenta ahí mismo suena como una mala perdedora”.

