Paola Turbay se realizó arriesgado cambio de look tras incidente inesperado: “Se me fritó el pelo”

Paola Turbay ha sido considerada por muchos años como una de las actrices más bellas del país. Recientemente, la famosa se vio obligada a recurrir a un cambio de look extremo, pues su cabello se maltrató en medio de un viaje que realizó.



A través de sus redes sociales, Paola Turbay mostró a inicios del mes de febrero la experiencia que vivió en un viaje a Islandia que realizó. Tras regresar a Colombia, dejó ver en un video el estado en que quedó su cabello tras pasar por las aguas termales en ese país.

"Se me fritó el pelo", aseguró la famosa de 53 años y explicó que "en esas aguas divinas de Islandia los niveles de azufre eran tan altos que en esos puntos donde era más sensible mi pelo se me achicharró".

Paola Turbay recurrió al reconocido estilista y asesor de imagen Franklin Ramos para este cambio.

"¿Qué es esto?", preguntó el hombre al ver su cabello, "no está tan grave como se ve, pero necesitamos un tijerazo", detalló tras examinar el cabello de la actriz.

Publicidad

"Nada que no tenga solución", escribió Paola Turbay en su publicación, mostrándose relajada y confiada por el corte de cabello.

Tras la intervención de las tijeras de Ramos, la famosa terminó con un estilo de cabello mucho más corto del que tenía, que estaba por encima de los hombros.

Publicidad

En los comentarios hubo opiniones divididas sobre el nuevo corte de cabello de Paola Turbay, pero fueron más las personas que resaltaron que la belleza de la actriz sobresale sin importar qué tan largo esté su cabello.

"A ti Paola hermosa te luce cualquier corte de pelo", "Le luce mejor el cabello más largo", "Así la hubiera rapado se vería espectacular", "No puede ser, la dejó como a la chimoltrufia", "Tú puedes ponerte un costal en la cabeza y quedas preciosa", "Es que eres perfecta", se lee en las diferentes reacciones.