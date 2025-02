¿Para qué fecha se reprogramaría el concierto de Shakira en Medellín? Eso dice Páramo Presenta

Noticias Caracol en vivo dialogó con Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, compañía encargada del montaje del concierto de Shakira en Medellín, el cual tuvo que ser suspendido por una falla en el techo de la tarima que, según las palabras del empresario, ponía en riesgo la seguridad, no solo de la barranquillera, también de su equipo y el público que estaba ansioso por verla. Además, dio luces sobre la fecha para cuando se reprogramaría la presentación de la intérprete de ‘Antología’.

“No había nada que se pudiera hacer” para mantener el concierto en Medellín

García explicó en detalle las razones para suspender el espectáculo de Shakira en el estadio Atanasio Girardot.

Precisó que “el techo en los espectáculos no tiene solo la función de evitar que la lluvia, en caso de que haya caiga sobre el escenario, que obviamente es muy peligroso, sino que además es la estructura que soporta todo el peso que hay en un concierto, nos referimos a que del techo se cuelgan las pantallas de video, y los que han podido ver las imágenes de los conciertos de Shakira estamos hablando de una pantalla supremamente ancha y supremamente pesada; se cuelgan todas las luces y se cuelgan algunos otros elementos de tramoya que tiene. Este techo que estábamos utilizando para Medellín es un techo que trajimos particularmente desde el exterior para este concierto porque no había más techos en el país que soportaran”.

“Lo que ocurrió es que cuando el techo se estaba levantando en la madrugada del viernes hubo una falla que hizo que uno de los motores rompiera una guaya y esa falla hizo que el techo se cayera un poco, pero adicionalmente, la cercha del techo, que es un poco la estructura que le da la forma al techo, tuvo un pequeño doblez y ese pequeño doblez hacía que posiblemente ya no soportara el peso que necesitaba soportar para el espectáculo y los ingenieros estructurales lo revisaron y dijeron que con eso no podían confirmar que el techo soportara”, añadió.

Tras evaluar “varias alternativas, como por ejemplo tener los techos con unas grúas desde atrás, no había nada que se pudiera hacer realmente para lograr confirmar que íbamos a tener una estructura que iba a soportar todo el peso que tiene este espectáculo, y pues lo que ocurre es que si no soporta todo el peso se viene toda la estructura hacia adelante, se cae todo, se va a caer encima del staff, encima de los músicos, encima de Shakira y se va a caer encima del público que está al frente y estaríamos hablando de varios muertos o heridos si hubiéramos seguido con el con el show en estas condiciones”, recalcó el empresario de Páramo Presenta.

¿Para cuándo se reprogramará el concierto de Shakira en Medellín?

Gabriel García subrayó que “el concierto no se cancela, el concierto se pospone, estamos trabajando tanto con Shakira como con la Alcaldía de Medellín para encontrar la fecha en la que lo podemos posponer y esperamos muy pronto poder dar la noticia de la de la nueva fecha, y para esa nueva fecha las boletas que tienen las personas que compraron para asistir a este concierto en Medellín serán completamente válidas, y las personas que por alguna razón no puedan asistir en esta nueva fecha que vamos a tener porque sus planes ya cambiaron, porque los tiempos no les dan, porque no pueden asistir en esa nueva fecha que programemos, van a poder solicitar la devolución de lo que pagaron por la boleta”.

Sobre el día que se realizará ese concierto, el empresario indicó que “hay que poner de acuerdo agendas de la artista, agendas de la ciudad, etcétera, pero estamos trabajando ya y esperamos tenerlo en el segundo semestre de este año” 2025.

Así mismo, sostuvo que la información sobre el concierto de Shakira en Medellín “va a estar publicada en nuestras redes sociales y en eticket, que es la tiquetera en la que la gente adquirió las boletas”.

“Una vez anunciemos la nueva fecha vamos a tener un tiempo prudencial para que la gente pueda comunicarse con la tiquetera si quiere la devolución. Quien no se comunique con la tiquetera se entiende que va a ir en la nueva fecha con la misma boleta que tenía, pero quienes quieran la devolución pueden solicitarla en el plazo que demos”, agregó.

Fue enfático en decir que “podemos responder por la parte de la boleta, pero no podemos responder por lo demás. Así que pues sentimos mucho por las personas que tengan un sobrecosto debido a la reprogramación” del evento con Shakira en Medellín.

