Pareja de La Descarga estuvo a punto de separarse en el programa: las lágrimas no faltaron

El más reciente capítulo de La Descarga , de Caracol Televisión, dejó varias lágrimas entre los participantes, mentores, presentadores y televidentes. El equipo de Maía vivió varios momentos tensos en medio de su noche, especialmente por la posible separación de un dúo musical.

Maía pasó una noche difícil, primero por la presentación de Tonny Guezz, un integrante de su equipo que decidió, sin consultarlo con ella, cambiar a último hora escenografía de su show. La mentora lamentó la situación, señalándole al participante que ella creía que existía la confianza para manifestar estos cambios.

(Lea también: Marbelle revela dura situación que vivió con su hija Rafaella: "Una impotencia terrible" )

Pero las emociones no se normalizaron en ese momento, pues luego llegó el turno de Catalexia, dúo que también hace parte del equipo de la mentora. Alex y Cata, integrantes del dúo musical, se enfrentaron a una difícil conversación con María en la que ella le exigía a la pareja equilibrar sus voces, lo que significaba una mayor exigencia para él.

Publicidad

¿Qué pasó con Catalexia en La Descarga?

Luego de su presentación, se reveló en el programa una conversación que los cantantes tuvieron en privado antes de su show. Alex le decía a su compañera que prefería hacerse a un lado en la competencia para que ella siguiera brillando sola en el programa.

"Te amo y no te voy a cortar las alas, si tú puedes llegar más lejos, yo lo haría", le dijo él. Sin embargo, la reacción de Cata a las palabras de su pareja fue negarse. "Yo estoy muy acostumbrada a estar contigo, tú eres mi partner, yo no existo sin ti, tú eres un artista increíble, yo te debo mucho a ti, eso es lo que me da tristeza".

Publicidad

La conversación de la pareja que en capítulos anteriores se comprometió en el programa sorprendió a todos los presentes y a Maía rápidamente la quebró. Sobre el escenario, Alex reiteró su intención de dejar a su compañera seguir sola en la competencia, mientras que ella resaltó que "no creo que esté bien, si nos vamos, nos vamos juntos y seguimos adelante".

Gusi tomó la palabra en ese momento y les recordó que él estuvo en un dueto musical y decidió separarlo para seguir su carrera musical como solista. "Esa decisión que tomé me ayudó a ser mejor músico, mejor cantante y eso no hizo que mi compadre Beto dejara de ser mi amigo. Me tocan el corazón porque me recuerda cosas de ese momento".

Por su parte, Marbelle les manifestó que debía ser una decisión de ellos que ella respetaría. Mientras que Santiago Cruz manifestó estar de acuerdo con la posición de Alex, señalando que "me parece un gesto de amor bellísimo y te alabo que lo pienses, que lo sigas y que lo estés haciendo".

Maía lloró por decisión de Catalexia en La Descarga - Fotos: La Descarga

Entre lágrimas, Maía pidió perdón a sus pupilos. "Si los he llevado al límite, disculparme si en algún momento los he hecho sentir que quiero algo de ustedes" y se quebró en llanto al recordar que en el ensayo de la canción Alex le había dado a entender su pensamiento, pero ella no lo había entendido. Agregó que respetaría la decisión que tomaran los dos.

Publicidad

(Lea también: Los Clásicos dieron una emotiva sorpresa en La Descarga: "No hay edad para los sueños” )

"Lo que decidan va estar bien porque son seres humanos que se aman y tiene que prevalecer el amor", señaló la mentora.

Publicidad

Mientras tanto, en el campamento también había lágrimas entre los demás participantes y especialmente entre la presentadora Jessica Cediel, quien tomó la palabra para manifestar su admiración por Alex. "Debo confesar que me tocó el corazón la decisión de Alex, qué generosidad, sacrificarse él para que ella siga brillando, mi respeto. Independientemente de la decisión que tomen, que la sigas dejando brillar porque eso es lo que hace un verdadero hombre, honrar y estar orgulloso de su mujer".

Al final del capítulo, la pareja quedó sentenciada por parte del campamento y manifestaron que, si seguían en competencia, decidieron seguir juntos como Catalexia. Sin embargo, quedaron enfrentados contra Tonny Guezz, quien aunque se quebró en llanto en medio de su segunda canción, fue salvado por la mentora, por lo que el dúo fue eliminado de la competencia.