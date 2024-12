Marbelle revela dura situación que vivió con su hija Rafaella: "Una impotencia terrible"

Recientemente Marbelle y su hija Rafaella se robaron la atención en La Descarga, de Caracol Televisión, cuando la mentora decidió llevar a su heredera como invitada al programa para que apoyara a uno de sus pupilos en el escenario. En medio del capítulo, ambas mujeres demostraron la gran relación que han construido.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo, especialmente porque Rafaella ha decidido seguir los pasos de su mamá y, además de debutar desde muy niña en la actuación, actualmente también es cantante. Ser la hija de una reconocida artista colombiana, aunque podría ser una ventaja en su proceso, también ha afectado su salud mental.

(Lea también: Marbelle, mentora de La Descarga, habría terminado su relación con futbolista colombiano )

¿Qué pasó con la hija de Marbelle, Rafaella?

Marbelle y Rafaella estuvieron como invitadas en Qué locura, el podcast de la periodista y directora de Los Informantes, María Elvira Arango. En el espacio dedicado a hablar de la salud mental, la mentora reveló que vivió un momento doloroso al ver que su hija estaba sufriendo una dismorfia corporal al estar expuesta a las críticas del mundo en redes sociales y la televisión.

Publicidad

Entre cicatrices y canciones fue el nombre del capítulo en el que Marbelle, también reveló que ella misma desde muy niña enfrentó críticas por su peso y su apariencia que la llevaron al quirófano desde muy joven. Sin embargo, fue más doloroso para ella ver que su hija estaba pasando por lo mismo.

Fotos: La Descarga

De niña, Rafaella enfrentó un sobrepeso que la hizo blanco de matoneo, además puso en riesgo su vida. La joven contó que por este motivo pasó de "no tener límites con la comida" a tenerlos todos de un momento a otro, "yo no volví a probar una Coca-Cola, no volví a comer un postre, eso fue muy difícil y creo que eso desencadenó otro tipo de desórdenes".

Publicidad

Marbelle resaltó que para ella, pasar de temer por la salud de su hija por el sobrepeso, luego vivió preocupada al verla tan delgada y obsesionada con su apariencia. "Fue un golpe durísimo a la realidad. No era solo decirle ‘come menos para verte más bonita’, sino entender que mi hija estaba en peligro. Verla tan delgada y escucharla decir ‘mamá, mírame, estoy gorda’, me destrozaba. Yo había sufrido ‘bullying’ por mi peso, pero ella lo estaba viviendo de una manera mucho más intensa".

La cantante de 'Adicta al dolor' resaltó que "sentía una impotencia terrible al no poder hacerla entender lo mucho que sufría. Toda la transformación que vino después fue un largo camino hacia el equilibrio, pero valió la pena verla tan fuerte y sana como es hoy".

(Lea también: La reacción de Marbelle cuando vio al exnovio de su hija en La Descarga )