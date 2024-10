Participante del Desafío XX será abuelo: ¿de quién se trata?

Una emocionante noticia llegó a la vida de un exparticipante del Desafío XX . Recientemente se conoció que un nuevo integrante llegará a la familia de un desafiante, algo que lo tiene muy emocionado porque será su primer nieto.

¿Qué participante del Desafío XX será abuelo?

Be, quien hizo parte del equipo Tino, se convertirá en abuelo próximamente. Así se confirmó en redes sociales luego de que su hijo Esteban Ospina anunciara que está esperando a su primer hijo.

Esteban Ospina y su pareja Sasha Nievas, una pesista olímpica argentina, dieron a conocer en sus redes sociales la feliz noticia de que están a la espera de su primer hijo. Apenas van atravesando los primeros meses y desconocen el sexo del bebé que viene en camino.

"Nuestro sueño más grande se hace realidad 🤍😭✨ Te amamos mucho bebé! Gracias Dios por esta bendición tan grande", escribió la pareja en la emocionante publicación. En la galería de fotos que compartieron, Esteban y Sasha, además de verse felices con sus manos en el abdomen de ella, mostraron la prueba de embarazo y la primer ecografía.

En la publicación hay muchos comentarios celebrando la noticia de la pareja, pero también están aquellos en los que mencionan al participante del Desafío XX y lo felicitan por convertirse en abuelo.

¿Quién es Be?

Belmer Ospina, más conocido como Be, ha sido un reconocido participante en varias ediciones del Desafío. La primera vez que los televidentes vieron a este vallecaucano fue en 2018, cuando fue un finalista del Desafío Súper Humanos. En ese entonces perdió en la votación final contra Olímpico, momento en el que se generó su rivalidad.

En 2021, Be regresó al formato, pero solo en la primera etapa como Súper Humano y no logró avanzar en la competencia. Finalmente, este año volvió a competir en la etapa dorada del Desafío XX, como el refuerzo de la semifinalista Natalia Rincón.

En Caracol Televisión, Be reveló que esta oportunidad le sirvió para recordar su agilidad en competencia y vivir una revancha con Olímpico. "Cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me ganó en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".