Paul McCartney arrancó su gira en Sudamérica con un concierto inolvidable: así se vivió

La noche del pasado sábado, 5 de octubre, Buenos Aires fue el escenario de un momento histórico para los amantes de la música. Paul McCartney, el mítico integrante de The Beatles, pisó nuevamente el Estadio Monumental de River Plate para dar comienzo a su tan esperada gira por Sudamérica.

¿Cuándo viene Paul McCartney a Colombia?

Bajo el nombre "Got Back", la gira promete recorrer varios países de la región, incluyendo Colombia, donde el 1 de noviembre dará un show en el estadio El Campín de Bogotá.

Desde tempranas horas, los fanáticos comenzaron a llenar el Monumental. El ambiente estaba cargado de emoción, y no es para menos: ver a un ícono de la música como McCartney en vivo es, para muchos, un sueño hecho realidad.

El concierto de Paul McCartney es un adelanto de lo que se verá en Bogotá

El inicio del show estuvo marcado por la presentación de Luz Gaggi, cantante argentina que se hizo conocida tras su participación en el programa La Voz Argentina. Gaggi, visiblemente emocionada, ofreció una selección de temas que calentaron motores para lo que sería una noche mágica.

Publicidad

Tras su presentación, el DJ Chris Holmes tomó el control de la música con una serie de remixes que incluían algunos de los clásicos de McCartney, algo poco común en los teloneros, pero que fue bien recibido por el público.

Así fue el inolvidable concierto de Paul McCartney en Argentina

Finalmente, Paul McCartney apareció en el escenario, desatando una ovación ensordecedora. Vestido con un elegante saco de cuello y acompañado de su icónico bajo Höfner, McCartney arrancó su show con "Can't Buy Me Love", uno de los grandes éxitos de los Beatles, que hizo vibrar al público desde el primer segundo.

Publicidad

Durante las casi tres horas de concierto, McCartney hizo un recorrido por los grandes momentos de su carrera, alternando entre éxitos de su época con los Beatles, su trabajo con Wings y sus proyectos como solista.

El repertorio estuvo lleno de momentos memorables. Temas como "Let it Be", "Hey Jude" y "Blackbird" desataron una ola de nostalgia entre los asistentes, mientras que canciones como "Live and Let Die" demostraron que McCartney sigue siendo un showman de primer nivel.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de su banda de toda la vida: Rusty Anderson y Brian Ray en las guitarras, Paul "Wix" Wickens en los teclados y Abe Laboriel Jr. en la batería. Este último, además de brillar en su instrumento, ofreció momentos de humor y baile que animaron aún más el espectáculo.

A pesar de su edad, Paul McCartney demostró que aún tiene la energía y el talento para llenar estadios en cualquier parte del mundo. Su vitalidad, su voz y su destreza en el bajo siguen siendo asombrosos, y su capacidad para conectar con el público es inigualable. Conciertos como este no solo son un recordatorio de su legado en la música, sino también una prueba de que Paul McCartney es una leyenda viviente, que sigue escribiendo nuevas páginas en la historia del rock.

Publicidad

La gira Got Back continúa y los fanáticos en Colombia, Brasil y otros países esperan con ansias su turno para ver a McCartney en vivo. Si el show en Buenos Aires es un indicio de lo que está por venir, el público sudamericano está a punto de presenciar uno de los mejores conciertos del año.