Películas ganadoras de los Premios Óscar que puede ver en pantalla grande: están en estos cines

Los Premios Óscar 2025 se celebraron el pasado 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y entre las cintas que se llevaron los galardones, algunas siguen en pantallas grandes de cine y otras ya comenzaron su recorrido a plataformas digitales. Las premiaciones dejaron una lista ante el mundo de las mejores películas que se estrenaron en el último año.

La película con la mayor cantidad de nominaciones fue la polémica Emilia Pérez, que fue vencida por Anora y The Brutalist, pese a que se pensaba que la película protagonizada por Karla Sofía Gascón iba a triunfar sobre los otros filmes. Fue la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la que entrego los premios en esta edición de 2025.

Las dos películas que fueron más galardonadas en la noche de premios, fueron las mencionadas Anora y The Brutalist, ganando títulos importantes como mejor película, mejor director y mejor banda sonora. Otro premio destacado fue el de Flow a mejor película animada y el de I'm Still Here a mejor película internacional.

La ceremonia de los Óscar 2025 dejó varias sorpresas - Fotos: AFP / Internet

Estos fueron todos los ganadores de los Premios Óscar

Mejor película: Anora

Mejor director: Sean Baker - Anora

Mejor actor principal: Adrien Brody - The Brutalist

Mejor actriz principal: Mikey Madison - Anora

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin - A real pain

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Mejor película animada: Flow

Mejor cortometraje animado: In the shadow of the cypress

Mejor diseño de vestuario: Wicked

Mejor guion: Anora

Mejor guion adaptado: Conclave

Mejor maquillaje y peinado: La sustancia

Mejor edición: Anora

Mejor diseño de producción: Wicked

Mejor canción original: El mal - Emilia Pérez

Mejor largometraje documental: No other land

Mejor cortometraje documental: La única chica de la orquesta

Mejor sonido: Dune 2

Mejores efectos visuales: Dune 2

Mejor cortometraje: I'm not a robot

Mejor fotografía: The Brutalist

Mejor película internacional: I'm still here

Mejor banda sonora: The Brutalist

Salas de cine donde puede ver las películas ganadoras del Óscar

Anora

Anora sigue la vida de Ani, una joven enamorada de un adinerado hombre ruso. La película dirigida por Sean Baker fue premiada a mejor película y mejor dirección en los Premios Óscar 2025. Además, Mikey Madison, la protagonista, fue reconocida con un premio a mejor actriz. Actualmente, continúa en cartelera en los siguientes cines de Colombia:



Cine Colombia

Procinal

Cinemateca de Bogotá

Para quienes prefieren verla de manera digital, está disponible por alquiler en plataformas como Google Play, Rakuten TV, Apple TV+ y Prime Video.

Anora: ganadora a mejor película del año en los Premios Óscar - NEON/ AFP

The Brutalist

Con Adrien Brody a la cabeza de este filme, The Brutalist narra la historia de un arquitecto húngaro que, tras sobrevivir a uno de los episodios más oscuros de la historia, se traslada a Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo. La cinta, que le valió a Brody el premio a mejor actor y reconocimientos por su guion adaptado, sigue proyectándose en estos cines.



Procinal

Cine Colombia

Flow

La película animada trata de la historia de un gato, cuya casa es arrasada por una inundación, lo que lo lleva a encontrar amigos en su solitario camino. La cinta fue galardonada en los Premios Óscar como la mejor película animada. Estrenada el pasado 20 de febrero, está disponible por alquiler en Apple TV+ y Prime Video y en las siguientes salas de cine:



Cinépolis

Cinemateca de Bogotá

Cine Colombia

Procinal

Cinemark

Royal Films

Flow: ganadora a mejor película animada en los Óscar - Cinemateca de Bogotá -

Emilia Pérez

La canción titulada 'El mal' fue premiada en la categoría musical de los Óscar y también fue galardonada con el premio a mejor actriz de reparto. La historia es protagonizada por tres mujeres involucradas con un narcotraficante que su deseo es convertirse en mujer.

La película en la que actúan Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez fue estrenada en cines el pasado 23 de enero y ya no se encuentra en cartelera. Sin embargo, se espera que próximamente sea estrenada en la plataforma de películas y series Netflix.

La Sustancia

El filme de terror dirigido por Coralie Fargeat trata sobre la talentosa Elisabeth Sparkle que se enfrenta al despido de su jefe en su cumpleaños por no cumplir con los estándares de belleza requeridos por su audiencia. Es cuando un laboratorio le ofrece una sustancia para ser "mejor en todos los sentidos", según el tráiler de la película.

La Sustancia es protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, ganó un Óscar a mejor maquillaje y peinado. En estas salas de cine de Colombia la puede encontrar:



Procinal

Cinépolis

Demi Moore en 'La Sustancia'. X: @trythesubstance

I'm Still Here

Este filme retrata la vida de una familia en Río de Janeiro en la época de los años 70, contexto en el que el país estuvo en graves conflictos militares. La película ganó el Óscar a mejor película internacional y está basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva. I'm Still Here puede ser alquilada en plataformas digitales como Google Play, Apple TV+ y Prime Video y se puede ver en las siguientes salas de Cine Colombia:



Andino

Av. Chile

Calle 100

Otras películas ganadoras al Óscar: ¿dónde verlas?

Dune 2 está disponible en Max, Prime Video y Apple TV+.

está disponible en Max, Prime Video y Apple TV+. Cónclave está disponible en: Cinemark, Cinépolis, Cine Colombia, Royal Films y Procinal. También está disponible en Prime Video.

está disponible en: Cinemark, Cinépolis, Cine Colombia, Royal Films y Procinal. También está disponible en Prime Video. A real pain está disponible en Prime Video o Apple TV+.

está disponible en Prime Video o Apple TV+. Wicked estará disponible en Prime Video y Apple TV+ próximamente.