Dónde ver todas las películas que ganaron en los Óscar: desde Anora hasta Flow

En la noche del domingo 2 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de los premios Óscar que dejó ante el mundo el listado de lo mejor del cine en el último año. Fanáticos del cine ahora se preguntan dónde ver las películas que se quedaron con los premios y que no alcanzaron a ver antes de la ceremonia.

Estos fueron todos los ganadores de los premios Óscar

Esta ceremonia de los premios entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estuvo marcada por las sorpresas, ya que la película con mayor cantidad de nominaciones, Emilia Pérez, no fue la máxima ganadora de la noche.

(Lea también: Premios Óscar 2025: así le fue a Emilia Pérez y a Karla Sofía Gascón en la ceremonia )

Anora y The Brutalist fueron las cintas con mayor cantidad de estatuillas a lo largo de la noche, entre ellas algunas de las más importantes fueron mejor película, mejor director y mejor banda sonora, en las que también estaba nominada Emilia Pérez. Otros premios destacados fueron los de I'm Still Here, como mejor película internacional, y el de Flow, como mejor película animada.



Mejor película: Anora

Mejor director: Sean Baker - Anora

Mejor actor principal: Adrien Brody - The Brutalist

Mejor actriz principal: Mikey Madison - Anora

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin - A real pain

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Mejor película animada: Flow

Mejor cortometraje animado: In the shadow of the cypress

Mejor diseño de vestuario: Wicked

Mejor guion: Anora

Mejor guion adaptado: Conclave

Mejor maquillaje y peinado: La sustancia

Mejor edición: Anora

Mejor diseño de producción: Wicked

Mejor canción original: El mal - Emilia Pérez

Mejor largometraje documental: No other land

Mejor cortometraje documental: La única chica de la orquesta

Mejor sonido: Dune 2

Mejores efectos visuales: Dune 2

Mejor cortometraje: I'm not a robot

Mejor fotografía: The Brutalist

Mejor película internacional: I'm still here

Mejor banda sonora: The Brutalist

¿Dónde ver las películas ganadoras de los Óscar 2025 en Colombia?

Para quienes no han visto ninguna o algunas de las películas que triunfaron en los premios Óscar, muchas de ellas ya están disponibles en plataformas de streaming o todavía hacen parte de la cartelera en las salas de cine de Colombia.

Publicidad

Anora

La película dirigida por Sean Baker, aborda la historia de una joven trabajadora sexual que vive en Brooklyn y se conoce con un joven que es hijo de un oligarca ruso, con quien se casa impulsivamente. Ganó en la ceremonia los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor guion y mejor edición, siendo la más premiada de la noche.

La película se estrenó en cines de Colombia el pasado 30 de enero y todavía está disponible en cartelera. Para quienes prefieren verla de manera digital, está disponible por alquiler en plataformas como Google Play, Rakuten TV, Apple TV+ y Prime Video.

Publicidad

The Brutalist

Adrien Brody acepta el premio a mejor actor principal en los Óscar 2025 - Foto: AFP

Cuenta la historia del arquitecto László Toth (Adrien Brody), quien huye de la Europa de la posguerra y llega a Estados Unidos para reconstruir su vida junto a su esposa Erzsébet. Fue la segunda cinta más premiada de la noche, con estatuillas en categorías como mejor actor principal, mejor banda sonora y mejor fotografía.

Se estrenó en cines de Colombia el pasado 6 de febrero y todavía está disponible en la cartelera de varias salas del país. Además, se espera que próximamente esté disponible para alquilar en plataformas como Apple TV+ y Prime Video.

Emilia Pérez

La cinta que fue la más nominada, tan solo se llevó los premios a mejor canción original y mejor actriz de reparto. La historia está protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez, quienes narran la historia de tres mujeres involucradas con un narcotraficante que desea convertirse en mujer.

Publicidad

La película se estrenó en salas de cine de Colombia el pasado 23 de enero, pero ya no está en cartelera. Próximamente llegará a Netflix.

Zoe Saldaña se llevó un Óscar por su papel en Emilia Pérez - Foto: AFP

Flow

La cinta animada Flow conquistó corazones con la historia de Gato, un animal solitario cuyo hogar es arrasado por una inundación, lo que lo llevará a encontrar amigos en medio de la adversidad. Ganó el Óscar a mejor película animada.

Publicidad

La cinta animada está disponible en varias salas de cine del país, se estrenó el pasado 20 de febrero. Por otro lado, está disponible por alquiler en Apple TV+ y Prime Video.

(Lea también: Revelan audio de la llamada al 911 informando sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa )

I'm Still Here

La película brasileña que ganó el Óscar a mejor película internacional retrata la vida de una familia en Río de Janeiro en los años 70, época en la que el país estuvo sumido en un grave conflicto militar. La conmovedora historia de esta familia está basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva.

La cinta se estrenó en cines de Colombia el 13 de febrero y todavía está disponible en varias salas de cine del país. También está por alquiler en plataformas digitales como Google Play, Apple TV+ y Prime Video.

Publicidad

Otras películas ganadoras al Óscar: ¿dónde verlas?

Dune 2 está disponible en Max, Prime Video y Apple TV+.

Conclave está disponible en salas de cine de Colombia y en Prime Video.

A real pain está disponible en Prime Video o Apple TV+.

Wicked estará disponible en Prime Video y Apple TV+ próximamente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co