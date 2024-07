Periodista español atacó a Karol G por su éxito en el Santiago Bernabéu: "Petarda"

Es indiscutible el éxito rotundo que fue la gira Mañana será bonito de Karol G a nivel mundial, llenando estadios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y la paisa cerró con broche de oro agotando la boletería para cuatro conciertos en el Santiago Bernabéu, en España.

Karol G se convirtió en la primera artista en llenar por cuatro noches seguidas el famoso estadio, presentándose ante aproximadamente 240 mil personas, 60 mil cada noche. Sin embargo, no a todos les agrada que la colombiana haya conseguido este logro y la han criticado públicamente.

¿Qué dijo periodista español sobre éxito de Karol G en su país?

Todo ocurrió en medio del cubrimiento de los cuatro conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu en el programa En boca de todos. La mesa de periodistas estaba comentando las sorpresas que la colombiana había llevado a sus fans en sus primeros shows.

Para Antonio Moreno, más que una sorpresa, los conciertos de la colombiana eran motivo de indignación, señalando que prefería seguir escuchando a los Rolling Stones. Entonces, uno de sus compañeros le dijo: "Tiene cuatro bernabéus, ¿creéis que los Rolling Stones llenarían cuatro bernabéus seguidos en la actualidad?".

Moreno generó controversia con su respuesta al decir que: "Pues mira, si esta petarda llena cuatro bernabéus y los Rolling Stones no, la humidad merece extinguirse".

Aquí el tertuliano Antonio Moreno sacando a relucir la caspa radiactiva en Cuatro hablando de Karol G.



“Si esta petarda llena 4 Bernabéus y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse” pic.twitter.com/8E7exs9EJe — Daniel Caballero (@danicaballerou) July 23, 2024

La conversación empezó a subir de tono entre los periodistas que celebraban los conciertos de Karol G y Antonio Moreno. Una de sus colegas señaló que, seguramente, no le agradaba porque no sabía bailar, así que lo invitó al último show para enseñarle.

Algo molesto, el periodista le respondió: "A mí me llevas a ver a los AC/DC a Sevilla, no a esta banda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas". Su colega, más indignada, le dijo "que no son petardas".

