Piroberta revela detalles de muerte de La Gorda Fabiola: "Era la mamá de los humoristas"

La Gorda Fabiola murió este jueves, justo un día después de cumplir 61 años. Julián Madrid, más conocido como Piroberta, reveló que la humorista estaba hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , Piroberta mencionó que la noticia lo tomó “con mucha sorpresa. En realidad, uno nunca está preparado para esto y es lamentable”.

La Gorda Fabiola estaba delicada de salud

Piroberta reveló que “ayer llamé a la gordita para felicitarla por su cumpleaños y me contestó polilla, me dijo que estaba en la clínica y desde el lunes estaba allá. Me dijo que estaba sedada y que en ese momento estaba más inconsciente que consciente. Me dijo que le estaban aplicando morfina porque el dolor era mucho”.

Julián Madrid sostuvo que la muerte de La Gorda Fabiola es “el fallecimiento de la mamá de todos los humoristas de Sábados Felices”.

Piroberta manifestó en Noticias Caracol en vivo que la gordita “era la alegría y el alma de la grabación, la gordita siempre era el centro de atracción, siempre estuvo muy pendientes de todos y que el grupo estuviera bien y de que todo saliera de la mejor manera”.

Julián indicó que lo más característico de La Gorda Fabiola, a la hora de hacer comedia, era burlarse de sí misma y que su legado “es mucho. La gordita es un ícono en Colombia por su humor, por ser mamá y por ser buena esposa. Es un gran legado que le dejó a las futuras generaciones, el cual hay que tomar y aprender de él”.

El Canal Caracol, la casa por siempre de La Gorda Fabiola, la recordará siempre y envía un abrazo a su esposo, Nelson Polanía, Polilla, otro gran humorista de Sábados Felices.

