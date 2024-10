Polilla reveló qué hará con los objetos personales de La Gorda Fabiola

La muerte de La Gorda Fabiola , el pasado 19 de septiembre, dejó a los colombianos y al elenco de Sábados Felices en luto. Tras casi tres semanas del fallecimiento de la humorista, su esposo Nelson Polanía, Polilla, decidió revelar cuáles son sus planes a futuro con los objetos personales de la mujer.

Si por algo es recordada la humorista Fabiola Posada, además de sus chistes y calidad humana, es por su estilo. La Gorda Fabiola siempre le puso color y moda a su cuerpo, que no se ajustaba a los estereotipos, convirtiéndose en toda una gurú del estilo.

¿Qué hará Polilla con la ropa de La Gorda Fabiola?

Tras su regreso al Canal Caracol, Nelson Polanía pasó por el programa matutino Día a Día y reveló detalles de lo que ha vivido en el duelo y los pasos que planea dar para avanzar en este difícil proceso.

Iván Lalinde le señaló al humorista que "es algo doloroso, pero hay que hacerlo, ir al armario y sacar esa ropa y sus cosas". Entonces Polilla reveló que, efectivamente, tiene un plan con toda la ropa, bolsos y accesorios que eran de su esposa.

La causa de muerte de La Gorda Fabiola "ya estaba muy avanzada", comentó su hijo Juan Valencia Instagram: @gorditafabiola

El humorista recalcó que La Gorda Fabiola tenía una gran colección de prendas y accesorios, por lo que ella constantemente hacía una especie de 'venta de garaje' con propósito solidario. Esto era conocido como 'El pulguero de La Gorda'.

"Voy a hacer 'El pulguero' con todas las cosas, para vender toda la ropa, accesorios, bolsos", señaló Polilla en el programa. Agregó que esta era solo una de las actividades que la humorista hacía para ayudar a diferentes fundaciones.

Al igual que lo hacía Fabiola Posada, su esposo señaló que el dinero recaudado con la ropa y accesorios que dejó La Gorda Fabiola se donará a una fundación.

Polilla resaltó que, a lo largo de sus 61 años, La Gorda Fabiola no fue una persona apegada a los objetos y constantemente regalaba sus cosas a quien lo necesitara. "Eso era lo que ella hacía, ella llegaba a veces con todas sus cosas en bolsas plásticas porque le había regalado el bolso a alguien".

¿Cómo ha sido el duelo de Polilla?

Tras casi tres semanas de la muerte de Fabiola Posada, su esposo Nelson Polanía señaló que ha decidido vivir este duelo recorriendo los pasos que caminó junto a la humorista. Ha ido a restaurantes, cafeterías y otros lugares en los que solían pasar tiempo juntos. "El duelo mío es una cosa que no he sabido describir. Aparte de mi esposa, se me murió mi compañera, mi amiga, mi amante y mi socia, mi pareja de trabajo. Todo eso representado en una sola persona es raro", planteó.

"Es estar en los espacios donde habíamos estado, es volver sin ella, es duro". Por ejemplo, regresar al estudio de grabación de Sábados Felices, en Caracol TV, le dolió. "Hoy fue tenaz porque era el reintegro al lugar donde nos conocimos, nos hicimos amigos, novios, amantes, esposos; la última renovación de votos fue en el estudio. Fue muy bonito llegar y ver a los técnicos, los jefes, las directivas. Le ofrecieron una misa en el estudio , a ella le hubiera encantado eso, ella estaba ahí".

La Gordita Fabiola seguirá viviendo en el de los colombianos que rieron tanto con sus ocurrencias.