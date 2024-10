Polilla recordó los últimos momentos de La Gorda Fabiola: "Le expresé mi amor y ahí murió"

Este lunes 10 de octubre Nelson Polanía, Polilla, tuvo su reintegro a Caracol Televisión luego de la muerte de su esposa y compañera de trabajo, La Gorda Fabiola, el pasado 19 de septiembre. En medio de su primer día en el canal sin la compañía de la humorista, él contó por primera vez de manera pública la forma como vivió la partida de su gran amor.

Polilla habló de la muerte de La Gorda Fabiola

El humorista Nelson Polanía contó en Día a Día , del Canal Caracol, Polilla aseguró que "logramos despedirnos bonito". Aunque las últimas horas la humorista las vivió sedada, su esposo detalló que estuvo acompañada por él y otros integrantes de su familia hasta el final.

"La dejé en UCI el miércoles en la noche y pasó algo curioso, la recibieron los mismos médicos de hace 10 años y en el mismo cubículo. Le dije que era premonitorio. Me despedí de ella a las 10 de la noche, le dije que iba a salir bien, porque hace 10 años salió bien".

Polilla detalló que después de esto se fue a su casa junto a su hijo Nelson David Polanía, pero con el paso de las horas las noticias empezaron a empeorar. "A la una de la mañana me llamaron y me dijeron que estaba muy enferma, que la respiración no estaba plena y que debían intubarla y ponerle un respirador artificial. A las 3 de la mañana me llamaron de la UCI y me dijeron que, desafortunadamente, todos los medicamentos que le estaban dando no estaban funcionando, que entonces lo mejor era ir a la clínica. Llegamos a las 4:00 a. m. toda la familia".

"Estoy seguro de que mi Gordis los escuchó", dijo Polilla al agradecer uno de los homenajes ofrecidos a La Gorda Fabiola - Colprensa

Publicidad

En ese momento Fabiola Posada estaba sedada en la unidad de cuidados intensivos, pero según Polilla los médicos le sugirieron que le hablara porque estaban seguros de que ella lo escucharía. Por su parte, el humorista señaló que "yo sabía que ella estaba en ese trance del que habló antes, de los ángeles ".

Detalló que en ese instante él decidió realizarle masajes en los pies, algo que ella adoraba, mientras le recordaba todos los planes que aún tenían juntos. "A las 7:00 a.m. los riñones le estaban dejando de funcionar, llamé al padre Antonio y le dio los santos óleos a las 8:00 a.m. Fue una ceremonia bonita, tenaz, pero lo hicimos y siguió el deceso y a las 10:45 a.m. salió la internista y dijo que el porcentaje de muerte estaba en 95%, que entráramos a despedirnos".

Publicidad

En ese momento se dio la historia de la última dedicatoria que Polilla le hizo a La Gorda Fabiola . "Volví a tomar la crema y le hice los masajes en los pies. Nosotros teníamos un código: yo le apretaba el dedo gordito y ella me lo apretaba a mí; eso significaba te amo. Entonces yo empecé a espicharle su dedito y fue la primera vez que lo hice y ella no me respondió. Yo le dije: 'te prometí que iba a estar hasta el último momento y te lo estoy cumpliendo'".

Polilla narró que "mi hijo colocó la canción de 'Me gustas tanto', de Mickey Taveras . Le expresé mi amor y ahí se me murió". El humorista agregó entre lágrimas que "viví para hacerla feliz, para amarla y, hasta el último momento, le cumplí. Siempre le dije que iba a estar con ella hasta el final".

¿Cómo enfrenta Polilla el duelo?

Tras la muerte de La Gorda Fabiola, el humorista detalló que entró en negación. "Yo no quería dejarla, la negación, estuve con ella cuando la estaban preparando, le preguntaba al doctor que cómo estaba, pensaba que en algún momento se iba a despertar. Eso muy duro".

Publicidad

¿Quién era La Gorda Fabiola?

Fabiola Posada nació en Santa Marta y vivió allí hasta los 16 años. Luego se trasladó a Bogotá para estudiar Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Además de su carrera como humorista, trabajó como periodista en el Diario La República. Su formación académica y experiencia profesional le permitieron desarrollar una carrera multifacética, destacándose no solo en la comedia, sino también en el periodismo y la actuación.

También fue madre de Alejandra Valencia y Juan Sebastián Valencia, y estaba casada con el humorista Nelson Polanía, conocido como Polilla, con quien tuvo un hijo, Nelson David Polanía. Juntos, formaron una pareja cómica que encantó a generaciones de televidentes. Su relación y colaboraciones en el escenario fueron una parte fundamental de su éxito y popularidad.