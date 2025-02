Por estado de Shakira, Ministerio de Justicia de Perú envía importante mensaje a los centros médicos

Fanáticos de Shakira en Perú están preocupados por el estado de salud de la colombiana, quien el domingo 16 de febrero tuvo que cancelar su primer concierto en el Estadio Nacional tras ser hospitalizada por un "cuadro abdominal". Ante las diferentes especulaciones sobre la salud de la cantante, el Ministerio de Justicia del vecino país hizo un pronunciamiento.

Ministerio de Justicia de Perú se pronuncia por situación de Shakira

No se han revelado detalles sobre la enfermedad que aqueja a la barranquillera o lo que le pasó, por lo que en redes sociales y en algunos medios se empezó a especular sobre lo que pudo haber pasado. Al respecto, el MinJusticia recordó que el diagnóstico de los pacientes es secreto y que quien lo revele sin su consentimiento puede incurrir en un delito.

"Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles", anunciaron en sus redes sociales.

"Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles", anunciaron en sus redes sociales.



Exigimos a los establecimientos… pic.twitter.com/7KVi9wVUnG — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 16, 2025

La sanción, que en pesos colombianos estaría entre 29 y 298 millones, podrían enfrentarla quienes revelen datos sobre el diagnóstico de la colombiana. "Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733".

¿Qué pasará con los conciertos de Shakira?

Según el comunicado de Shakira, acudió a urgencias en una clínica de Lima, Perú, en la noche del sábado y la dejaron hospitalizada. "Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto", motivo por el que canceló la primera fecha del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en ese país. La segunda, este 17 de febrero, sigue en vilo.

"Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible, mi equipo y promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", agregó.

Shakira ya habría sido dada de alta

Por ahora, los primeros reportes positivos que se reciben sobre el estado de Shakira es que ya fue dada de alta. Según informaron medios internacionales, la colombiana salió del centro médico en el que se encontraba y llegó Hotel Miraflores Park, donde se encuentra hospedada, a las 11:20 de la noche.