El particular baile de fans de Shakira en Perú para lamentar enfermedad y cancelación de concierto

La cantante colombiana Shakira está hospitalizada en una clínica de Lima, en Perú, luego de presentar dolores abdominales este domingo. Justamente, este 16 de febrero tenía el primero de sus dos conciertos en esta capital.

Mientras Shakira se recupera de sus dolencias, cientos de sus seguidores se agolpan en el estadio Nacional de Lima para rendirle una especie de tributo tras las dolencias que le impiden saltar al escenario en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la cual arrancó la semana anterior en Brasil.

“Estamos con todas las ansias de recibir a nuestra reina y disfrutar de un hermoso show. Desde el día de ayer escuchamos unos rumores de que ella no se sentía muy bien de salud y el día de hoy nos confirmaron que está pasando por un cuadro delicado”, lamentó Gustavo, representante del club de fans de Shakira.

Muchos de los fanáticos portaban pelucas del pelo rubio de Shakira y también realizaron algunas coreografías. Por ejemplo, la llamada Shakira peruana dijo que está apenada por la situación de salud que atraviesa la colombiana. “Le deseamos lo mejor. Estamos orando por ella. Queremos que esté sanita”, dijo.

En homenaje a la colombiana, los fanáticos le dedicaron un baile con la canción ‘Loba’, interpretada por la Shakira peruana. Varios jóvenes sacaron a relucir sus pasos.

¿Qué le pasó a Shakira?

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", informó la cantante Shakira hacia el mediodía de este domingo, horas antes de su presentación en Lima.

La colombiana dijo que los médicos que la atienden le comunicaron que no se encuentra "en condiciones de presentar un concierto esta noche", por lo que agregó que está “muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano".

La artista, quien llegó el viernes pasado a Lima, manifestó su expectativa de estar mejor este lunes para presentar su segundo concierto programado en el Estadio Nacional y añadió que su plan es realizar el 'show' pendiente "en cuanto sea posible".

"Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", acotó en un comunicado de prensa en el cual también agradeció por su "comprensión" a sus fanáticos peruanos, quienes han agotado las entradas para sus dos actuaciones.

De acuerdo con medios locales, Shakira está desde la madrugada de este domingo hospitalizada en una clínica de Lima tras presentar un aparente cuadro de gastritis.

