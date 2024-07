¿Por qué se separaron James Rodríguez y Daniela Ospina? Así fue el final de su relación

La relación entre James Rodríguez y Daniela Ospina fue una de las más seguidas dentro del ámbito deportivo colombiano. Tras cerca de una década de relación, la pareja decidió separar sus caminos, sin embargo, se han mantenido cordiales por el bien de su hija.

Daniela Ospina se casó a los 18 años con el futbolista James Rodríguez. En 2013, la pareja celebró la llegada de su hija Salomé, quien de inmediato se convirtió en toda una personalidad de las redes sociales.

Sin embargo, años después, la pareja sorprendió a sus seguidores con la noticia de su separación, justo en uno de los puntos más visibles de su relación.

"Me casé a los 18 años y fue un cambio muy radical en mi vida. Además de mudarme a otro país, casarse a los 18 años es un gran desafío", aseguró la también empresaria en el pódcast de Jorge Serratos.

Confesó que fue justo en su cumpleaños que les comunicó que iniciaría una vida con el centrocampista, pidiendo su apoyo en lo que sería una nueva etapa en su vida.

Dice que en su momento fue una decisión que la llenó de felicidad, pero la relación acabaría deteriorándose no solo por el paso del tiempo, sino también por inmadurez.

Dice que tener una relación bajo el ojo público a tan corta edad no es un tema fácil de manejar. "Hubo una oleada de comentarios negativos. No sé, decían que parecía un travesti, que no sé qué más. No sabes cómo manejarlo. La vida puede cambiar y cambiar para mejor, pero debes lidiar con muchas cosas que mentalmente no eran lo que esperaba. Lo pasé muy mal, en silencio, muy sola, pero lo pasé muy mal", aseveró la paisa.

¿Cuándo se separó de Daniela Ospina de James Rodríguez?

En 2017, cuando Daniela Ospina tenía 25 años, anunció su separación del deportista James Rodríguez.

La voleibolista volvió a encontrar el amor en el actor venezolano Daniel Coronel, con quien acabó casándose y teniendo un hijo. Por su parte, el futbolista también vivió varios sonados romances, además de dar la bienvenida a Samuel, un bebé que tuvo por medio de alquiler.