Daniela Ospina mostró orgullosa el talento musical de su hija, Salomé Rodríguez

En medio de aplausos,Salomé Rodríguez se graduó de la escuela primaria en Estados Unidos. Durante el acto de certificación, que se cruzó con su cumpleaños 11, la hija del futbolista James Rodríguez mostró al público su talento con el violín.

Por medio de sus redes sociales, la modelo Daniela Ospina compartió con sus seguidores los detalles de la graduación de su hija con James Rodríguez. Días antes, la colombiana había mostrado los preparativos del evento por el cual debieron adelantar la celebración de cumpleaños de la preadolescente.

En sus historias, Ospina, quien recientemente tuvo a su segundo hijo, Lorenzo, subió videos de la graduación de Salomé Rodríguez, evidenciando la caminata de su hija para ir a recoger el diploma, la cual estuvo inundada de aplausos.

"El mensaje de Salo para pasar a sexto grado fue "Keep going but never give up (sigue adelante, pero nunca te rindas)", develó la empresaria, quien mostró una diapositiva donde se veía la foto escolar de la primera hija del James Rodríguez, junto a una imagen de una cancha de voleibol y una silueta bailando.

Aunque la danza siempre ha sido una de las pasiones de Salomé Rodríguez, la niña, quien terminará el colegio en el 2031, sorprendió al participar de una muestra de violín, un talento que para muchos era desconocido.

Los usuarios de redes destacaron la gran labor que han hecho Daniela Ospina y James Rodríguez en la crianza de la única hija que tuvieron juntos. "Excelente, los padres de Salomé son muy tiernos, amorosos y responsables, la amamos" y "Felicitaciones para los dos, mi querido crack, eres un excelente papá y espectacular persona" fueron algunos de los mensajes que recibió la menor durante estos días.

