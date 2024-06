Karol G habló de los elementos que carga en su bolso: "Me gustaría llevar a mi novio"

Karol G reveló a Vogue España qué cosas lleva en su bolso normalmente. Aunque hay objetos comunes, la paisa sorprendió al mostrar que lleva artefactos raros consigo, empezando por una botella de tabasco.

¿Por qué Karol G lleva picante en su bolso?

"Me encanta el picante", empezó contando la cantante, quien agregó que "siempre pensé que soy una mujer que come picante y que soy buena para el picante, hasta que fui a México y me di cuenta que no, pero por lo menos hago el intento. Yo le hecho esto a casi todo, me encanta siempre la comida con un poquito de picante".

La cantante confesó que incluso a la bandeja paisa, un plato típico de su natal Medellín, le añade algunas gotas de tabasco: "Me encanta mezclar el tabasco con mayonesa para echárselo al arroz o para comer papitas con eso".

Karol G también sacó de su bolso una handycam, una cámara de video pequeña con la que graba importantes momentos de su vida: "El contenido de esta cámara no está en ningún otro lugar del planeta (...) estoy grabando hace casi tres años de mi vida y no he visto ninguno de los videos, pero esa es la intención, los tengo para verlos en el futuro".

¿A qué huele Karol G?

La paisa también sacó una botella de perfume que tiene envuelta en cinta de color negro. Este truco, según contó, "es para que nadie sepa qué perfume utilizo. Me aplico perfume todo el tiempo, incluso en medio de los cambios de los conciertos, me bañó en perfume. Huele a hombre, no me gustan los olores de fruticas o dulces".

Por otro lado, la artista paisa reveló que también lleva su maquillaje, que en realidad consiste en tan solo dos productos: un bloqueador con color y una tinta para los labios.

Reveló también que un objeto que debería cargar en su bolso, pero no lo hace, es un vestido de baño, pues una persona que no puede resistirse a estar en el mar o la piscina.

Finalmente, añadió como objetos "infaltables" una cobija con el olor de su casa, audífonos, su agenda personal, marcadores de colores y un libro.

También confesó que "me gustaría llevar a mi novio, lo llevaría a todos lados, qué rico".

