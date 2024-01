¿Qué tan ciertos son los rumores de separación de Paramore, incluida en cartel del Estéreo Picnic?

Los próximos 21, 22, 23 y 24 de marzo se llevará a cabo la primera edición del Festival Estéreo Picnic en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá. Entre los artistas internacionales que más emocionan a los asistentes está Paramore, pero rumores de una separación del grupo estadounidense generaron alerta entre los fanáticos.



Los rumores iniciaron en las últimas horas, cuando seguidores de la agrupación conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro notaron algunos cambios repentinos en sus redes sociales y página web.

paramore have cleared their social media’s 🫣 pic.twitter.com/7o2RdoOnsl — jen (@YELYAHG00N) December 26, 2023

En primera medida, todas las fotos y publicaciones de la banda en sus perfiles de Instagram y X desaparecieron. Luego, su página web oficial dejó de funcionar. A esto se sumó la reciente cancelación de su show en el iHeartRadio ALTer EGO que estaba programado para el próximo 13 de enero de 2024, alegando "circunstancias imprevistas".

Estos factores alertaron en Colombia a los fanáticos que esperan con ansías verlos en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Además del evento en la capital de la República, la banda está confirmada como telonera para los shows de Taylor Swift en Europa.



¿Qué está pasando con Paramore?

Aunque las alarmas se encendieron en Colombia ante los rumores de que Paramore cancelara su presentación en el Festival Estéreo Picnic, la revista Variety ha rescatado las ilusiones de los fanáticos, informando lo que ha sucedido.

El medio internacional confirmó a través de diversas fuentes que "Paramore ahora es un agente libre", lo que quiere decir que la agrupación terminó su contrato con Atlantic Records. Ese es el motivo por el que han borrado la presencia digital de la banda intérprete de Still Into You, Misery Business y Ignorance.



"No se debe a una división. El sitio fue cerrado el día en que finalizó el contrato de 20 años del grupo con Atlantic Records", aseguraron en el artículo que calma los ánimos entre los fanáticos.