¿Quién fue la mujer elegida como el rostro más bello de 2023?

Cada año, el sitio de críticas cinematográficas TC Candler revela el famoso listado de 'Top 100 Most Beautiful Faces in the World', en el que se da a conocer a la celebridad con el rostro más bello. Anteriormente se conoció el listado masculino, del que salió ganador Timothée Chalamet.



Ahora el sitio reveló el listado femenino, en el que hubo varias sorpresas. Además de su belleza física, para la selección de este top se tiene en cuenta la aparición de las personalidades en medios, portadas, seguidores en redes sociales y, en general, su impacto en la industria del entretenimiento.

Nancy Jewel McDonie es una cantante y bailarina con raíces surcoreanas y estadounidenses de 23 años que fue seleccionada como el rostro más bello de 2023. Es una muestra más de que el K-pop se está tomando el mundo, pues es una de las cantantes del grupo Momoland.

Aunque nació en Corea del Sur, vivió desde muy pequeña en los Estados Unidos y siempre manifestó su interés en el mundo artístico. En 2011 saltó a la fama con su participación en el Korea’s Got Talent, concurso en el que llegó a la semifinal con su talento para cantar. Actualmente no solo es una estrella del K-pop, sino también es actriz y presentadora.

En el segundo lugar quedó la modelo rusa Dasha Taran, seguida por la ídolo japonesa Sana y por la actriz Gal Gadot. Otros nombres en el top 10 del rostro más bello, en orden, fueron los de la modelo Jasmine Tookes, la cantante SITALA, la modelo Eleen Suliman, la jugadora de ajedrez Andrea Botez, la cantante coreana Jisoo y la cantante Savannah Clark.

Entre las sorpresas del listado está que la famosa actriz Emilia Clarke quedó en el puesto número 100, luego de que en 2012 ocupara el primer lugar. Por su parte, Margot Robbie, la actriz protagonista de 'Barbie', quedó en el pues número 90.

Vea aquí el listado completo de los 100 rostros más bellos del 2023: