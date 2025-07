Desafío del Siglo XXI: se intensifica la guerra entre Beta y Omega, los chalecos ya están definidos

En menos de 10 capítulos, las rivalidades del Desafío del Siglo XXI ya están claramente marcadas. Beta y Omega, luego de declararse la guerra públicamente, siguen realizando acciones dentro de la competencia que marcan las diferencias entre los dos. Mientras estos dos equipos se sentencian e intercambian desventajas, Alpha y Gamma pasan por la sombra sin ganar, pero tampoco sin perder integrantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Beta y Omega se mantienen como enemigos fieles dentro de los primeros días de la competencia, luego de que el equipo rosado en el primer ciclo hiciera una especie de alianza con Alpha y Gamma y le enviara los chalecos a los azules. Iniciando el segundo ciclo, nuevamente Omega ganó una prueba y le envió ambos chalecos al equipo Beta, quienes cambiaron la situación en una segunda prueba y, a modo de venganza, no solo le dieron los chalecos a sus rivales, sino que también los enviaron a Playa Baja.



Nuevo enfrentamiento entre Beta y Omega

En la tercera prueba del ciclo, el Desafío por Sentencia y Bienestar, que se llevó en el Box Blanco, Omega una vez más ganó una competencia, lo que inmediatamente alertó al equipo Beta, quienes sabían que los chalecos irían para ellos. Frente a Andrea Serna, al final de la prueba, una vez más los integrantes del equipo rosado criticaron las decisiones competitivas del equipo azul. "Me pareció inhumano lo que hicieron nuestros compañeros de Beta. Nosotros esperábamos los chalecos con total valentía, pero nosotros como equipo tenemos algo muy marcado y es que sea el equipo que quede de segundo, siempre les vamos a dar lo mejor", expresó Deisy.

La misma Deisy fue la encargada de llevar los chalecos a Beta, donde no la recibieron con la mejor energía. "De parte de nosotros no hay rencor y créanme que si ustedes hubieran quedado hoy de segundos y les podemos dar lo mejor que haya en el juego se los vamos a dar, el mensaje de nosotros para ustedes es de amor. Dani tomó la palabra y le expresó a la competidora: "Nosotros cuando llegamos tenemos nuestros sueños como todos, pero ustedes viendo que estábamos sin comida, durmiendo en el piso, nos mandaron dos chalecos y nos dicen que es desde el amor. Eso no está bien. Lo que hicimos no fue inhumano, yo creo que la guerra la iniciaron ustedes".

Publicidad

Por otro lado, María C del equipo Omega le mandó a decir a Abrahan que no se dejara manipular de las mellizas, cosa que las participantes negaron con rotundidad. El capitán de Beta, por su parte, le envió la mejor energía a la participante de su equipo rival que está en Playa Baja. Esta situación dejó la casa Beta enfrentada, pues luego de que Deisy abandonó el lugar, los integrantes del equipo azul empezaron a pelear fuertemente porque el chaleco del hombre se lo colocó Gero nuevamente, todo por una decisión propia del participante para proteger al capitán.

"Obviamente nadie quiere repetir ir a muerte, pero algo que yo aprendí estando aquí es la esencia de humano que hace falta. En esta casa para mí es un equipo, por más que esto sea una competencia individual, pero yo en este momento yo todavía estoy en una mentalidad de grupo y yo no quiero ver a mi capitán con esto", expresó conmovido Gero. Claudia y las mellizas inmediatamente reaccionaron de manera negativa, señalando que no estaban de acuerdo con ser los "escudos" del capitán.

Publicidad

Sin embargo, los enfrentamientos no solo ocurren en Beta. Cuando Deisy regresó a Playa Baja con su equipo les manifestó que le parecía que como equipo estaban tomando también decisiones equivocadas al llevarle los dos chalecos al mismo equipo. Además, la participante expresó que, en caso de ganar la siguiente prueba de Sentencia, premio y castigo, no le gustaría enviarle a Beta nuevamente los chalecos y también el castigo. Sus compañeros inmediatamente la enfrentaron. "A mi sí me parece justo, mira dónde estamos", le dijo Katiuska cuestionando su punto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL