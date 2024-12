Rafaella contó complicado momento que vivió con Marbelle: "Tuvimos que vivir en la calle"

Rafaella Chávez, hija de la cantante y mentora de La Descarga , Marbelle, reveló detalles de los que han sido sus mejores y peores momentos de la mano de su mamá. Entre ellos, lo que vivieron luego del fallecimiento de su papá.

¿Por qué Marbelle y sus hijas vivieron en la calle?

Según reveló Rafaella en el podcast El placer de tenerte, al lado de su mamá vivió momentos muy difíciles tras la muerte de su papá Royne Chávez. A pesar de que muchos creyeron que el hombre les había dejado mucho dinero, la joven cantante y actriz contó que ese no fue el panorama que vivieron.

(Lea también: Pareja de La Descarga estuvo a punto de separarse en el programa: las lágrimas no faltaron )

La joven de 22 años resaltó que su mamá es "una madre súper generosa, no ha tenido límites en nada, en darme su conocimiento, parte de lo que soy como mujer es por el ejemplo de ella en mi casa".

Publicidad

Rafaella detalló que Marbelle "fue una madre soltera que nos crio a dos niñas sola, tuvimos que vivir en la calle. Mientras muchas personas piensan que mi papá nos dejo una millonada, fue todo lo contrario, fue una mujer que tuvo que salir, sin saber qué hacer con sus hijas y dormir en la calle, y hoy en día estamos acá".

Rafaella se fue a los 14 años de su casa

Además de la dificultad de tener que sacar adelante a sus hijas, completamente sola, Marbelle también tuvo que enfrentar que a los 14 años, su hija Rafaella decidiera emanciparse e irse de casa.

Publicidad

Aunque asegura que no haría las cosas diferentes, Rafaella reconoció que en ese entonces "estaba en un proceso de mucha rebeldía, acababa de perder a mi padre, tenía depresión y ansiedad muy fuerte, de eso no se hablaba mucho, conocí a mi primera pareja y perdí el norte, me enceguecí".

Rafaella señaló que después de sus 14 años tocó fondo "varias veces", debido a sus problemas de salud mental, pero que siempre tuvo a su mamá presente, aunque no vivieran jutas. Tras todo un proceso que vivieron separadas, "a los 20 años regreso a la casa de mi mamá y llevo dos años viviendo con ella, desde otra relación, construyendo una gran relación con ella".

(Lea también: Marbelle revela dura situación que vivió con su hija Rafaella: "Una impotencia terrible" )

¿Qué ha aprendido Rafaella de Marbelle?

La joven cantante destacó que hubo un momento de su vida en el que no le gustaba ser reconocida como la hija de Marbelle , pues no quería que su carrera musical se redujera a contar con el beneficio de la fama adquirida por su mamá. "El mismo respeto que tengo por ella y su carrera no me ha permitido lucrarme de eso, nunca llego a un sitio diciendo soy la hija de Marbelle", señaló.

Publicidad

Sin embargo, añadió que en la actualidad "no me da miedo decirlo, me siento muy orgullosa de decir que soy la hija de Marbelle y me encanta ver cosas de ella en mi. Tengo esa chispita, ella es más reactiva, pero también sé defenderme y su nobleza, me gusta estar ahí por los míos".

Fotos: La Descarga

Por otro lado, Rafaella señaló que una pregunta que suelen hacerle es: ¿qué se siente ser la hija de Marbelle? y contó que "único que contesto es que esa ha sido la historia de mi vida, desde que tengo uso de razón sé lo que es acompañarla y verla en el escenario".

Publicidad

Sobre las grandes enseñanzas que le ha dado su mamá, Rafaella explicó que "siempre me dijo: 'la ropa sucia se lava en casa, la gente no tiene porque saber si estás bien o mal, la gente se queda con lo que se quiere quedar, pero no conoce a la persona detrás, que tiene problemas, su rutina, su familia'".

Finalmente, Rafaella expresó que "la admiro y la respeto, no por lo que es como artista, es lo último en lo que pienso, cuando pienso en mi mamá solo veo a una mujer que ama intensamente a pesar de todo el daño que le han hecho en la vida y eso es el sinónimo más grande de valentía, no dejar de creer, mi mamá ha tenido la capacidad de transformar todo lo que ha pasado y seguir siendo lo que es. La amo profundamente".