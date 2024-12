Rafaella, hija de Marbelle, sorprendió participando en La Descarga y con palabras sobre su mamá

En el más reciente capítulo de La Descarga , de Caracol Televisión, Marbelle llevó a una invitada especial para apoyar a uno de los participantes de su equipo. Fue Rafaella Chávez, la hija de la cantante, la que estuvo en el escenario del reality acompañando a Ranfi y siendo la inspiración del participante para interpretar la canción de 'Una fan enamorada'.

¿Cómo fue la participación de Rafaella en La Descarga?

Marbelle anticipó a Ranfi en sus mentorías que necesitaba que pensara en la persona a la que le dedicaría esta canción y él señaló que esa, sin duda alguna, sería su esposa. Entonces la mentora le pidió que tuviera ese pensamiento presente en su presentación y que ella le llevaría una sorpresa al escenario.

Rafaella estaba sentada en primera fila entre el público, luciendo una falda y unas botas de color anaranjado, combinando con el traje que llevaba el artista. En un momento de la canción Ranfi se dirigió hacia ella y la sacó a bailar en el centro del escenario.

Rafaella, hija de Marbelle, acompañó a Ranfy en su presentación - Foto: La Descarga

La participación de Rafaella fue toda una sorpresa para mentores, público y televidentes, además de un gran añadido a la presentación de Ranfi en el programa. "Vine aquí a apoyar a un gran talento, qué bonito regalo con el arte", señaló la joven al final de la presentación.

Palabras de Rafaella a Marbelle en La Descarga

"El mensaje es el respeto y el amor que tenemos por este lugar, que me has enseñado a respetarlo y amarlo con todo lo que implica, entonces acá estamos", expresó Rafaella cuando le pidieron un mensaje para su mamá. Por su parte, Marbelle le respondió diciéndole: "Te amo mi amor, gracias por estar aquí, no podíamos conseguir una mejor fan enamorada para esta noche. Yo siempre la veo hermosa y la cuido como mi tesoro más preciado".

Sorpresiva eliminación en La Descarga

Aunque el apoyo de Rafaella a Ranfi en la noche fue celebrado por sus compañeros y mentores, su presentación tuvo comentarios negativos que lo llevaron a ser el sentenciado por parte de los mentores Gusi, Maía y Santiago Cruz para abandonar la competencia.

"Si bien hay muchas cosas mejores, veo que estás colocando mejor, no se nos puede olvidar la sensación tonal, entonces creo que lo importante ahora es el entrenamiento auditivo para que puedas seguir siendo libre en el disco, pero sin olvidar la parte vocal", expresó Maía.

En un hecho nunca antes visto en el programa, todo el campamento coincidió con los mentores y todos los votos de los demás participantes también fueron por Ranfi. Al no tener a un segundo sentenciado, Marbelle no tuvo que elegir a quién eliminar, sino que Ranfi fue eliminado inmediatamente.