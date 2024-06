Rafaella Chávez revela detalles de supuesta agresión a su vecina: "Fue un tema de celos"

En el año 2022, Rafaella Chávez, hija de Marbelle, se vio involucrada en una fuerte polémica luego de que una mujer denunciara que fue agredida físicamente por ella. Tras varios años, la joven actriz y cantante decidió dar su versión de los hechos.

¿Por qué Rafaella Chávez se peleó con una vecina?

"Un día estaba en mi apartamento, la noche anterior a mi cumpleaños número 20, me levanté temprano porque iba a salir de viaje, arreglé mi apartamento y saqué unas bolsas de basura en mi mismo conjunto. Obviamente bajé sin tapabocas", recordó Chávez en el podcast Nvisto, mencionando ese último detalle que fue, según ella, el que causó la pelea con su vecina.

Aunque ya habían pasado dos años de la pandemia por el COVID-19, para ese momento el uso de tapabocas se seguía exigiendo en algunos espacios cerrados, centros médicos, entre otros. Rafaella detalló que yendo a botar la basura, dentro de su conjunto, se encontró con una mujer que la miró de manera "despectiva" y que cuando ella se bajó del ascensor empezó a insultarla.

"Empieza a insultarme, a decirme groserías, que me iba a denunciar, que no iba a descansar hasta que no me viera un tapabocas en 'la jeta'. Mi reacción fue alejarme porque sé qué es la provocación, pero ella me sigue y me empieza a invadir mi espacio personal", agregó.

Según el relato de Rafaella Chávez, ella pide ayuda al personal de seguridad del conjunto residencial e intenta alejarse de la mujer, pero la vecina empieza a grabarla y le acerca el celular a su cara. "Mi reacción fue poner mi mano para alejar el celular. En ningún momento, lo digo públicamente, mi mano tocó a esa mujer".

La hija de Marbelle subraya que cuando empuja el celular de la mujer, "es el golpe de su propio celular en la cara el que le hace salir sangre de la nariz y ella misma se autolesiona, ella misma se provocó la lesión que mostró en redes sociales". Además, detalló que ella sí fue agredida por la vecina, pues en uno de sus intentos de alejarse, "se va detrás de mi cabello y me arrastra por todo el parqueadero".

Chávez agregó que todo esto está en el video de seguridad de su conjunto residencial, pero que este nunca salió a la luz pública porque todo se quedó en un tema legal. En la denuncia por agresión, la vecina le exigió a Rafaella una indemnización por 150 millones de pesos que la cantante calificó de "absurda".

Rafaella Chávez descubrió supuesto plan de su vecina para perjudicarla

Al final, Rafaella Chávez indicó que toda esta situación fue un plan de su vecina, quien sabía que ella es una figura pública, para perjudicarla. "Fue un tema de celos, ella propició lo que sucedió ese día porque el marido sabía quién era yo y, me contaron después, que preguntaba mucho por mí".

La joven famosa aseguró que lo primero que hizo tras el suceso fue llamar a su madre para contarle lo sucedido, mientras la mujer se fue a Medicina Legal asegurando que ella la había golpeado. A pesar de que recibió el apoyo de Marbelle, asegura que el escándalo público le causó grandes consecuencias.

"Se me cayó el mundo, las marcas con las que trabajaba me dieron la espalda, mis contratos se acabaron, prácticamente me echaron del apartamento, me engordé 30 kilos, pero preferí quedarme con la tranquilidad de no dar mi respuesta porque no tenía el dinero para contrademandar", puntualizó.