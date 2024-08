Rapera Cardi B se separará, otra vez, de Offset y anuncia su tercer embarazo

La rapera estadounidenseCardi B utilizó sus redes sociales para anunciar que está a la espera de su tercer hijo, esto en medio de fuertes rumores de separación de su pareja Offset, a quien ya le había pedido el divorcio hace unos años.

Cardi B le habría pedido el divorcio a Offset por segunda vez

De acuerdo con Page Six, el representante de Cardi B confirmó que el miércoles 31 de julio de 2024 la intérprete de Bodak Yellow solicitó el divorcio al también rapero. Todo esto se da en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte de Offset.

Aunque no se revelaron muchos detalles, la fuente sí dijo que la cantante de 31 años pedirá la custodia principal de sus hijos.

“Se han distanciado. Eso es lo que la impulsó a tomar esta decisión más que cualquier otra cosa. Esto es algo que ella quiere hacer”, destacó el vocero.

Cardi B anunció su embarazo

Vestida de rojo y en un entorno cosmopolita, Cardi B mostró al mundo su barriga de embarazada. Compartió un sentido mensaje a su no nacido, el cual para muchos confirmó los rumores de divorcio.

"¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder! (...) ¡Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil afrontar los giros y las pruebas de la vida estando tumbado, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante", comentó la artista.

