Revelan fortuna que dejó Liam Payne, exintegrante de 1D que murió en Argentina, y quién la heredará

El mundo del entretenimiento y la música se conmocionó con el fallecimiento de Liam Payne en octubre de 2024. El exintegrante de One Direction perdió la vida, a los 31 años, tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, convirtiéndose en un tema mediático y legal a nivel internacional. Nuevamente la muerte del famoso toma relevancia al darse a conocer la millonaria herencia que dejó.

¿De cuánto es la fortuna que dejó Liam Payne?

Según se ha informado en la prensa internacional, Payne contaba con un patrimonio estimado de 28,5 millones de libras, según informó el diario The Guardian, algo que ahora podría ser motivo de disputas y decisiones familiares. Entre los activos de Payne se encuentran propiedades de alto valor, como una mansión en Malibú, California, y otra en Surrey, Inglaterra. También poseía inversiones en empresas que había creado con la intención de que su hijo, Bear, pudiera gestionarlas en el futuro.

La fortuna del cantante británico se construyó principalmente a través de su exitosa carrera musical como miembro deOne Direction , la exitosa boy band que se formó en el programa The X Factor en 2010 y que alcanzó el estrellato internacional en cuestión de años. Junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, Payne acumuló millones en ingresos por giras, ventas de discos y mercancía.

Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba - Getty Images

Tras la separación de One Direction, Liam Payne continuó su carrera como solista, lanzando varios sencillos que lograron posicionarse en las listas de éxitos. Además, firmó lucrativos contratos con marcas de moda y realizó inversiones en bienes raíces, asegurando un flujo constante de ingresos que incrementaron su patrimonio. Para los fanáticos de Payne, su legado no solo es económico, ellos continúan recordándolo a través de su música y su trabajo artístico.

¿Quién heredará la fortuna de Liam Payne?

Como se detalló anteriormente, el cantante británico soñaba con que su hijo Bear, quien actualmente tiene 8 años y es fruto de la relación que Payne tuvo con la modelo Cheryl Tweedy. De hecho, en entrevistas previas, había expresado su deseo de que su hijo Bear heredara no solo su dinero, sino también sus valores y principios. "Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo", declaró en una de sus últimas entrevistas.

Sin embargo, se conoció que el exintegrante de One Direction no dejó un testamento, lo que podría complicar la distribución de sus bienes. Por ahora, conforme a las leyes de sucesión del Reino Unido, se establece que su herencia será repartida a las personas más cercanas del cantante o en este caso a los hijos. Como Bear todavía es un menor de edad, se ha establecido que la madre de su hijo será coadministradora del patrimonio junto con el abogado Richard Mark Bray.

La mayor parte de la fortuna se colocará en un fideicomiso destinado a Bear. Al respecto, un amigo de Payne declaró a Daily Mail que "Liam siempre quiso hacer lo correcto por su hijo. Aunque no dejó un testamento, es un pequeño consuelo saber que Bear estará bien". Por otro lado, Kate Cassidy, novia de Payne al momento de su muerte, no recibirá parte de la herencia debido a que no estaban casados ni en una unión civil reconocida. Esta situación ha generado debate, pues la famosa había revelado -después de la muerte del cantante- que tenían planes de llegar al altar, por lo que se generan preguntas sobre el derecho a heredar en casos de parejas no formalizadas.

Los detalles del caso de Liam Payne

Liam Payne minutos antes de morir siendo cargado por el vestíbulo del hotel donde falleció - Getty Images - cámaras de seguridad del Hotel Casasur Palermo

La autopsia reveló múltiples lesiones traumáticas y la presencia de sustancias como cocaína, crack y benzodiacepinas en su organismo. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de investigación, las autoridades descartaron signos de lucha y confirmaron que Liam Payne estaba solo en su habitación al momento del incidente.

La investigación por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires ha avanzado significativamente desde el trágico suceso. La justicia argentina ha procesado a cinco personas en relación con el caso. Dos de ellas enfrentan cargos por suministro de estupefacientes y permanecen en prisión preventiva, con embargos de aproximadamente 500 mil dólares cada uno. Los otros tres procesados son el gerente del hotel, el encargado del establecimiento y un amigo y representante de Payne en Argentina. Estos últimos están acusados de homicidio culposo, aunque no se les ha dictado prisión preventiva, pero tienen prohibido salir del país

