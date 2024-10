Esta es la millonaria herencia que le dejó Liam Payne a su único hijo, Bear

El inesperado fallecimiento del exintegrante de la banda musical One Direction, Liam Payne, ha conmocionado a miles de seguidores en el mundo. El legado artístico del músico quedará para la historia y en los corazones de sus fieles admiradores y amigos.

En medio de su deceso, se ha especulado sobre la significativa cifra que hace parte de la herencia que Payne dejaría para su único hijo de 7 años, Bear.

Liam Payne y su hijo

El cantante tuvo una relación sentimental con Cheryl Tweedy, desde 2016 hasta 2018. A pesar de su separación, continuaron siendo amigos y llevando una buena comunicación por el hijo que surgió de su unión.

El pequeño Bear nació en marzo de 2017 y, se robó durante sus 7 años el corazón del músico. Muchas veces, Payne habló en entrevistas sobre la felicidad que llegó a su vida con su hijo y de cómo sus prioridades cambiaron siendo padre.

El pequeño Bear nació en marzo de 2017 - @cherylofficial

La herencia de Liam Payne para su hijo Bear

Desde su paso en The X Factor en 2010, la fama de Payne fue creciendo y tras hacer parte de la banda juvenil One Direction, llegó al estrellato junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

Con la producción de los cinco discos de la banda, las giras por varios continentes y hasta el documental del grupo musical dirigido por Morgan Spurlock, llamado This is Us, los jóvenes lograron acumular una fortuna envidiable.

Según la información recopilada por Blu Radio, el exmiembro de One Direction le habría dejado a su pequeño hijo una fortuna de aproximadamente 30 millones de libras. Este valor incluye dinero en efectivo y activos que Payne adquirió en su carrera.

Además, el músico también habría dispuesto que su hijo sea el dueño de una lujosa mansión en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra. El inmueble es uno de los bienes más costosos que poseía Payne y lo consiguió con mucho trabajo, según algunos allegados.

