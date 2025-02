Robert De Niro habla sobre su regreso a la pantalla con ‘Día cero’: “Valió la pena”

‘Día cero’, la nueva serie de Netflix que habla sobre un ciberataque que trae muerte y caos a los Estados Unidos nos deja ver de nuevo al actor Robert De Niro, quien encarnar a George Mullen, un expresidente que se encarga de descubrir qué pasó. Noticias Caracol habló con el dos veces ganador del Oscar sobre su más reciente proyecto.

(Lea además: ¿Quién es el esposo de Paulina Vega, con quien la Miss Universo 2024 tuvo una hija en secreto? )

Así fue el paso de Robert De Niro en 'Día cero' de Netflix

Luis Carlos Rueda: Mis jefes me pidieron que le dijera que usted es su actor favorito y el mío también. Es un verdadero honor.

Robert De Niro: Gracias, gracias.

Publicidad

Luis Carlos Rueda: Hablemos del presidente Mullen, yo creo que él es un hombre tratando de hacer lo correcto, pero está luchando contra sus propios demonios. ¿Qué lo atrajo a usted de este personaje?

Robert De Niro: Bueno… porque hablé de que quería trabajar en la ciudad de Nueva York durante 5 o 6 meses, que podría ser una serie limitada. Así que hablé con mi agente y me presentó a Eric, y Eric me habló de algo que potencialmente podría ser muy interesante. Así que hablamos de ello y me envió lo que ellos llaman el "tratamiento", y luego me gustó eso y un par de episodios y estaban muy bien escritos, inteligentes y reales. Así que dije: "Esto es bueno, esto es algo que podría ser bueno".

Noticias Caracol

Publicidad

Luis Carlos Rueda: Hace 24 años usted trabajó con Angela Basset en ‘The score’. Cuénteme cómo fue ese reencuentro. Ella es la presidenta Mitchell.

Robert De Niro: Bueno, ya sabes, ella ha surgido en el mundo porque es la presidenta. Ella se ve prácticamente igual también, así que fue agradable trabajar de nuevo con ella y especialmente muchos años después. Ella es perfecta para el papel, así que estaba muy feliz de que lo estuviera haciendo.

Luis Carlos Rueda: Y esta es su primera vez haciendo una serie de televisión. ¿Fue diferente en la forma de trabajo con las películas? ¿Fue diferente para usted?

Robert De Niro: Sí, quiero decir que es como hacer, como digo, tres largometrajes consecutivos. Era una forma mucho más exigente de estar listo para cada escena, preparado y así sucesivamente. Así que fue un trabajo más intenso, pero valió la pena, por supuesto. La escritura es tan buena… no fue algo que dirías: ‘oh, Dios, tengo que decir estas líneas… Podríamos cambiarlas y esto o aquello’. Pero estaba trabajando con Eric y Noah , Oppenheim, Michael Smith, la gente es inteligente y todo ese mundo cuando lo escriben, saben sobre lo que están escribiendo… Si tengo una pregunta, pueden darte una buena respuesta o una respuesta y resolver algo si tenemos que hacer un ajuste, todo fue muy, muy edificante y bueno, así que eso marca la diferencia”.

Publicidad

(Lea además: Juan Diego Vanegas, el chef de Día a Día, habló de su separación con la apneísta Sofía Gómez )