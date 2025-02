Juan Diego Vanegas, el chef de Día a Día, habló de su separación con la apneísta Sofía Gómez

El chef colombiano Juan Diego Vanegas, conocido por su participación en el programa Día a Día, habló públicamente sobre su separación de la apneísta Sofía Gómez. En una reciente entrevista con La Corona TV, el periodista Omar Vásquez compartió a través de su perfil de TikTok @soyomarvasquez unos videos cortos de la entrevista con el chef.

Allí Juan Diego explicó los momentos difíciles que ha atravesado y cómo ha encontrado la fuerza para seguir adelante tras la ruptura amorosa. La noticia de su separación ha sido un tema de interés para muchos e incluso sus declaraciones han arrojado luz sobre los desafíos personales que ha enfrentado.

La relación entre Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez siempre fue admirada de cerca por sus seguidores.La pareja, que se casó en marzo de 2022 en una ceremonia íntima, había sido vista como un ejemplo de amor y compromiso. Sin embargo, como muchas relaciones, la suya también enfrentó obstáculos que finalmente llevaron a su separación. Vanegas, en su entrevista, destacó la importancia del perdón, de vivir y del acompañamiento que ha tenido con su psicóloga.

Vanegas mencionó que el inicio del año 2024 fue particularmente difícil para él. "El 2024 fue un año muy complicado emocionalmente. Un proceso como este siempre va a ser difícil de llevar, sobre todo cuando aún sientes mucho amor y respeto por lo que ha sido tu vida y tu relación", expresó el chef. A lo largo de la entrevista, Vanegas reflexionó sobre la importancia de la terapia y el apoyo familiar en su proceso de sanación.

El impacto emocional de la separación

La separación de Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez no solo afectó a la pareja, sino también a sus seguidores debido a los diferentes comentarios que pudieron percibirse en el video. Vanegas admitió que necesitó tiempo para procesar sus emociones y encontrar un nuevo equilibrio en su vida. "La mejor forma de empezar de cero es queriéndose uno tanto como para decir: ‘Si empiezo con un tenedor, empiezo con un tenedor’ y vuelvo a empezar las veces que sea", comentó Vanegas, subrayando la importancia de la autoaceptación y la resiliencia.

El chef también habló sobre cómo los cambios en la vida pueden ser una oportunidad para el crecimiento personal. "Esos temas de adulto que a veces uno dice: ‘¿En qué momento ya soy un adulto?’ Y está bien entender que uno cambia, que las prioridades y los proyectos en la vida cambian, y que las emociones también lo hacen", manifestó.

El apoyo incondicional de la familia

Uno de los pilares fundamentales en el proceso de sanación de Juan Diego Vanegas ha sido el apoyo de su familia. El chef destacó el papel crucial que han jugado sus padres en este difícil momento. "He sentido el apoyo de mis papás. Levanté la mano y les dije: ‘Estoy en un momento muy difícil de mi vida, voy a necesitar anclarme un poquito en nosotros, en nuestra vida y en nuestra relación'", compartió Vanegas. Este respaldo incondicional le ha permitido encontrar la estabilidad emocional necesaria para seguir adelante.

¿Listo para tener una nueva oportunidad en el amor?

Juan Diego expresó en su entrevista que no ha sido de buscar este tipo de experiencias, ya que se ha dedicado más al hogar: “Tuve ese momento de querer salir, de querer rumbear, y me duró muy poquito porque así no soy yo, porque es muy poquita las veces que me vas a ver en la calle”.

Además, Juan Diego enfatizó que en su vida han pasado personas que le han hecho mucho bien y ya no están, como otras que le han enseñado varios aspectos con sentimientos “dolorosos”. De esa manera, él aclaró: “Tengo la pila ahorita al 100, al 200, ¿sabes? Me levanto todos los días a las 4:50 de la mañana para estar en el club a las 6 entrenando. Y pierdo mucha mi pila cuando salgo a encontrarme con gente”. Añadió que está en una etapa donde solo quiere estructurarse, poner pilares, bases, familia y hogar.

El 2025, según dijo Juan Diego, su objetivo es llevarlo todo con calma, darle tiempo al tiempo y llevar las cosas de una manera suave, ya que es la manera como afirma que pueden salir ese tipo de proyectos. Asimismo, con alegría, anunció que el 15 de enero de este año lanzará su propia línea de productos de cocina, un sueño que tenía desde que empezó a estudiar cocina. También cumplió su meta de llevar a la nieve a su familia y en otro viaje conoció Australia. “El 2025 me recibió con cosas muy bonitas”, manifestó Juan Diego Vanegas.